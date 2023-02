V budúcnosti môže na semaforoch pribudnúť štvrtá farba. Na toto bude slúžiť

S rozvojom automobilizmu a pribúdajúcimi autami začali vznikať tiež pravidlá premávky, ktoré zjednotili správanie sa áut na ceste. Keď na rušných ťahoch už nestačili ani tie, začali sa používať semafory. Tie majú štandardne tri svetlá. V hypotetickej budúcnosti ich však môže byť viac.

Vedci zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne, ako píše portál Science Alert, navrhujú do budúcnosti zriadiť dodatočné biele svetlo na semafore. To by signalizovalo vodičom, že autonómne autá inteligentne riadia premávku na križovatke. Vďaka tomu by sa mohla znížiť úroveň dopravných zápch a tiež aj spotreba paliva. Svoje zistenia opisujú v štúdii publikovanej v časopise IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Biele svetlo pre vodičov bežných áut

Autonómne autá by sa nemuseli „pozerať“ na biely semafor, keďže s ním by komunikovali bezdrôtovo. Takýto semafor by slúžil vodičom riadiacich bežné auto. Ich úloha by potom bola jednoduchá. Iba by nasledovali autonómne auto pred nimi.

„Červená bude stále znamenať stop. Zelená bude znamenať, že sa môže ísť. A biele svetlo oznámi ľudským vodičom, aby jednoducho nasledovali auto pred nimi,“ hovorí v tlačovej správe Ali Hajbabaie.

Podľa neho by dopravné križovatky takto využívali výpočtovú silu autonómnych vozidiel. Tie by komunikovali nielen medzi sebou, ale aj so semaforom na križovatke. Výsledkom by bola efektívnejšia a inteligentnejšia koordinácia toku premávky.

Bežný vodič by tak iba pri bielom svetle robil to, čo auto pred ním. Ak by zastavilo, tak by stál. Ak by prechádzalo cez križovatku, tak by išiel tiež.

Zlepšenie efektívnosti premávky

Ak by bolo na križovatke málo autonómnych áut, riadenie by prevzal semafor s klasickými a dobre známymi farbami.

V simulovaných modeloch sa ukázalo, že autonómne autá by takto dokázali zlepšiť premávku. Čím vyššie percento ich pritom na križovatke bolo, tým rýchlejšie sa premávka pohybovala.

Vedci poznamenávajú, že už pri 30 % autonómnych vozidiel sa prejazd výrazne zlepšuje. Pri 70 % môže križovatka v podstate fungovať iba na bielom režime.

Zavedenie niečoho takéhoto nie je otázkou najbližších rokov. Avšak môže byť aktuálna o možno 10 či viac rokov.