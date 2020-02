V brazílskom jazere objavili záhadný vírus. Nepodobá sa na žiadny iný, jeho genóm je tajomný

Vírusy sú pre nás stále tak trochu záhadou. Vedci sa stále nevedia zhodnúť na tom, či ich majú radiť medzi živé organizmy, keďže nemôžu žiť ani sa množiť mimo hostiteľského organizmu. Navyše, je to v podstate iba genetická informácia obalená v proteíne. Na druhej strane však dokážu v organizme fungovať ako živé bytosti. Tajuplnosť vírusov podporuje aj to, že ich nemáme dostatočne zmapované, čo dokazuje aj najnovší objav z Brazílie.

Kým vo svete sa vo všetkých možných pádoch skloňuje koronavírus, ktorý si podľa najnovších správ už vyžiadal viac obetí ako SARS, vedcov prekvapuje nález nového vírusu z umelého brazílskeho jazera Lagoa da Pampulha v meste Belo Horizonte.

Vedci v ňom našli doteraz nepoznaný vírus a ako informuje portál Science Alert, jeho genóm je takmer úplne neznámy, keďže obsahuje gény, ktoré doteraz neboli v žiadnom výskume vírusov popísané. Pomenovali ho yaravírus po brazílskej mytologickej vodnej víle, ktorá láka námorníkov pod vodu, aby tam s ňou žili naveky. A aj keď Yaravirus brasiliensis nie je nič mytologické, je minimálne rovnako záhadný, ako vodná víla, po ktorej nesie svoje meno.

