Počet mŕtvych na koronavírus prekonal epidémiu SARS. Čína hlási najviac obetí za 24 hodín od vypuknutia nákazy

Nový koronavírus už zabil viac ľudí ako epidémia SARS v roku 2003. Stalo sa tak počas víkendu, do dnešného dňa však Čína hlási ďalší nárast úmrtí, najväčší od vypuknutia epidémie.

Počet potvrdených úmrtí v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu v Číne stúpol v pondelok na 908. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol číslo 40 171, informovala v pondelok čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC), z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP. Pre porovnanie SARS v roku 2003 zabil 774 osôb vo viac ako dvadsiatich krajinách.

Najviac úmrtí za 24 hodín

NHC vo svojej dennej aktualizácii údajov informovala, že za ostatných 24 hodín došlo v Číne k celkovo 97 novým úmrtiam, pričom 91 z týchto prípadov zaznamenali vo vírusom najzasiahnutejšej čínskej provincii Chu-pej. Počet ľudí, ktorí vírusu podľahli sa tak vyšplhal na 908.

Počet nových prípadov sa začína stabilizovať

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu uviedol, že vírus sa koncentruje v provincii Chu-pej a za uplynulé štyri dni sa počet novo nakazených pacientov začal stabilizovať. Varoval však, že ešte nemôžu hovoriť o ustálení situácie, keďže epidémia sa môže spomaliť pred ďalšou vlnou šírenia. Čínske médiá v nedeľu informovali, že v provincii Chu-pej zostanú školy zatvorené minimálne do 1. marca. Nákaza sa rozšírila už do vyše 25 krajín sveta, čo viedlo WHO k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.

WHO do Číny vyslala aj tím expertov. Ich úlohou bude koordinovať reakciu úradov a zdravotníckych zariadení na šírenie nového koronavírusu 2019-nCoV. Misiu vedie Bruce Aylward, ktorý v rokoch 2014 až 2016 koordinoval aktivity pri epidémii eboly v západnej Afrike.

Británia dnes označila nový koronavírus za vážnu a bezprostrednú hrozbu pre verejné zdravie. „Minister vyhlasuje, že výskyt a prenos koronavírusu predstavuje vážne a bezprostredné ohrozenie verejného zdravia. Opatrenia uvedené v týchto nariadeniach sú považované za účinné prostriedky na spomalenie alebo zabránenie ďalšieho prenosu vírusu,“ píše sa vo vyhlásení ministerstva zdravotníctva. Británia ohlásila už najmenej štyri prípady nákazy.