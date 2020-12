V Bratislave napadol prvý sneh. Polícia vyzvala vodičov k opatrnosti

Prvé sneženie dorazilo aj do Bratislavy. Keďže meteorológovia varujú pred nízkymi teplotami, spozornieť by mali aj vodiči. Sneh sa môže zmeniť aj na mrznúci dážď a spôsobiť by mohol problémy na cestách.

Vlna sneženia k nám dorazila z Chorvátska a zo Slovinska, kde včera sneženie spôsobilo množstvo problémov. V týchto oblastiach napadlo lokálne už viac ako 20 cm snehu, čo spôsobilo výrazné narušenia v doprave. Informuje o tom portál Imeteo.

Postupne sa sneženie bude meniť na dážď so snehom a dážď, ktorý môže namŕzať. Najdlhšie by sa sneženie malo udržať na západe Podunajskej nížiny, v oblasti Záhoria, či na severozápade krajiny. Veľké komplikácie sa očakávajú v severozápadnej polovici nášho územia, kde sa chladnejší vzduch v spodných vrstvách bude udržiavať najdlhšie. Video o prvom snežení už zdieľala aj Polícia Slovenskej republiky, vodičov vyzvala k opatrnosti.

Tu sa tak bude vyskytovať mrznúci dážď, ktorý môže byť aj výraznejší a na cestách sa bude vytvárať nebezpečná poľadovica. Ľad však môže obaliť aj elektrické vedenia, čo môže spôsobovať výpadky v dodávkach elektrickej energie.

V oblasti nášho hlavného mesta napadlo do rána okolo 2 cm, vo vyšších častiach Bratislavy až do 5 cm snehu. Sneh by mal pribudnúť aj v oblasti Záhoria, kde môže taktiež napadnúť až nad 5 cm.