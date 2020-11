Európa sa pripravuje na sneženie. V Alpách očakávajú 2 metre snehu, zrážky prídu aj na Slovensko

Už tento víkend sa v niektorých častiach Slovenska mohli ľudia tešiť z prvého snehu. Po nočnom snežení na severe regiónu Gemer zostal na niektorých cestách čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh v hrúbke jedného až troch centimetrov. Prvý sneh si užili aj na východe.

Numerické modely avizujú, že tento týždeň čaká centrálnu časť Európy mimoriadne zaujímavé počasie. K moci sa dostanú oblasti nízkeho tlaku, ktoré môžu priniesť výdatnú snehovú nádielku. Informuje o tom portál imeteo na svojich stránkach.

Počasie na Slovensku

Na Slovensku sa v uplynulých hodinách výrazne ochladilo. Zapríčinil to studený front, ktorý postúpil nad naše územie od severu a spolu s ním prišli aj zrážky. Počasie je však prevažne slnečné, bez zvýšenej oblačnosti.

Meniť by sa malo začať od štvrtka a postupujúce zrážky najskôr dorazia do studeného vzduchu, ktorý sa aktuálne nachádza nad našou oblasťou. Od juhozápadu by teda malo začať snežiť a to vrátane Bratislavy, ale následne by sa malo pomerne výrazne otepľovať a sneženie prejde do dažďa. Na snehovú nádielku sa tak ešte netešte.

Európu čaká sneženie

To však nebude platiť pre iné regióny. Napríklad Alpy, či Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko alebo západ Maďarska by sa mal udržiavať v studenom vzduchu a numerické modely tu tak avizujú, že napadne celkom bohatá snehová nádielka. Aktuálne predpovede naznačujú, že by v týchto oblastiach mohlo napadnúť aj do 20 cm snehu. Výpočty európskeho numerického modelu ECMWF predikujú, že by na juhu Álp mohlo spadnúť lokálne až cez 2 metre snehu. V rakúskych Alpách by to malo byť okolo metra.

Predpoveď na týždeň je ešte pomerne problematická na pravdepodobnosť, ale aktuálne je vysoko pravdepodobná. Budúci týždeň tak Alpy, ako aj Balkán čaká vlna sneženia.