V Bratislave malo byť ďalšie nákupné centrum, na jeho mieste je dnes iba spustnutý pozemok. Takéto sú dôvody

Bratislavčania sú dnes už zvyknutí na fakt, že prakticky „na každom rohu“ nájdu nejaké nákupné centrum. Iba v širšom centre mesta sú veľké shoppingy ako Aupark, Eurovea, Nivy či Central. Menej ich už nájdeme v okrajových mestských častiach, pričom jedno také malo vzniknúť aj v Karlovej Vsi. Upozornil na to portál Index.

Expanzia Rakúšanov

V Karlovej Vsi mal ambiciózne plány rakúsky developer, ktorý tu chcel otvoriť nákupné centrum s názvom Aquario. Ak je niektorým Slovákom tento názov povedomý, je to zrejme preto, že pod týmto konceptom funguje komplex v Nových Zámkoch a koncom roka 2010 Rakúšania otvorili centrum aj v Štúrove. Expanziu investor plánoval tiež v hlavnom meste, pričom si vyhliadol pozemok na Molecovej ulici.

„Nad futbalovým ihriskom na Molecovej ulici plánujú postaviť menší Aupark. V podzemí by boli parkoviská, časť by sa možno dala prenajímať obyvateľom, jedno poschodie by zrejme tvoril veľký supermarket, pribudli by pobočky bánk a pošty,“ povedala vtedy na miestnom zastupiteľstve starostka Karlovej Vsi.

Investor však bol opatrnejší a ohľadne konkrétnejšej štruktúry nákupného centra sa vyjadrovať nechcel. Plánované otvorenie pripadlo na rok 2010, no podobne ako pri iných obchodníkoch, aj tu pocítili vplyvy nastupujúcej hospodárskej krízy. Celý proces sa posunul a s prácami sa malo začať v roku 2011, pričom do projektu sa „priplietol“ ďalší obchodný partner. Práve tento aspekt napokon zrejme zohral v osude bratislavského komplexu Aquario hlavnú úlohu a nasledujúce roky bolo okolo projektu ticho.

Ako vysvitlo, obchodní partneri sa rozhádali, projekt išiel do úzadia a prípadné hľadanie nových majiteľov sa stalo nereálne. A práve to je dôvod, prečo dodnes na Molecovej žiadne nákupné centrum nestojí a obyvatelia sa musia pozerať na nevyužité parcely. Spory o pozemky, podivné zahraničné firmy a nejasná situácia definovali dlhé roky, počas ktorých už z myšlienky zrejme úplne zišlo.