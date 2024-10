V Bez servítky sa opäť zopakovala známa situácia. Diváci nechápavo krútia hlavou, súťažiaci sú podľa nich nepoučiteľní

V relácii okrem receptov a tipov na varenie často zaznievajú aj kontroverzné názory. Napríklad, bývalí súťažiaci tvrdili, že do správnej kuchyne nepatrí vegeta ani bujón, alebo že by súťažiaci mali vždy pečivo pripravovať sami a do úvahy nepripadá ani domáce pečivo, ktoré robil niekto z ich príbuzných.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyzerá to tak, že súťažiaci v Bez servítky sú nepoučiteľní. Aspoň to vyplýva z komentárov pod ukážkou, ktorú zverejnila TV JOJ. Tá zobrazuje päticu tohtotýždňových súťažiacich, ktoré sa v tento deň stretli u Jany. Tá mala tú výhodu, že tento týždeň nevarila prvá, a tak dopredu poznala preferencie ostatných súťažiacich.

Stále riešia alkohol

Ukážka, ktorá rozprúdila diskusie, zobrazuje päticu súťažiacich, ako si pripíjajú. Dve z nich pritom majú alkoholický prípitok a zvyšné tri nealkoholický. Zlatka, ktorá dostala alkoholický prípitok, sa však začne rozčuľovať, že od začiatku týždňa súperky upozorňovala, že nepije, keďže berie lieky a nechápe, prečo jej hostiteľka dala alkoholický prípitok.

Takáto situácia, kedy dostali alkoholický prípitok aj súťažiaci, ktorí vopred upozornili, že nepijú, sa pritom v Bez servítky neobjavila prvýkrát. Nie tak div, že sa diváci rozhodli ozvať a takéto správanie skritizovať.

„Keď povie, že nepije, tak nepije. Jane ako hostiteľke sa toto nemôže stať. Je tretí deň, čo hovorí, že berie lieky. Jana chytá Ančine maniere. Nenávidím toto presviedčanie a nútenie,“ zareagovala diváčka.

„Určite by som brala ohľad na tých, ktorí nepijú alkohol… ale ja neviem, kde je pravda, ale nie je také ťažké mať naporúdzi džús, minerálku, či ovocnú šťavu. Či tam kvietok patrí, či nie, neposudzujem, to už nechám na hosťoch, ako sa k tomu postavia… veď vidíme a počujeme,“ zhodnotila ďalšia.

„V kuse v tejto relácii iba chľastajú. Vystúpia z auta – drink, prídu do bytu, ďalší chľast, po každom jedle ulievajú. Však sa ani nečudujem, že do seba skáču, veď už musia mať v hlave. A nedaj bože, keby nenaliali, tak už je celé zle, lebo akoby sa nedalo na SK bez alkoholu ani žiť… hrozné,“ poukázala diváčka na celkový problém s alkoholom v tejto šou.

„Nechápem, prečo nezasiahne réžia, aby nenútili súťažiaci svojich súperov piť, keď odmietajú piť alkohol. Neznášam toto prehováranie. Čo keď sa niekto lieči z alkoholizmu a má problém o tom hovoriť a oni ho prehovárajú piť? Súťaž predsa nie je o alkohole, ale o varení,“ čuduje sa ďalšia.