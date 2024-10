Súťažiaci v Bez servítky neustále kritizujú túto vec, diváci len nechápavo krútia hlavou. V domácnosti je to pritom bežne zaužívané

V obľúbenej kulinárskej šou často dochádza k intrigám a výčitkám, pričom sa pre ne zvyknú rozhádať nielen súťažiaci, ale aj diváci. Ani tentoraz to nebude inak.

Článok pokračuje pod videom ↓

V minulosti sme vás informovali o výčitke, ktorá sa často opakuje v šou Bez servítky. Súťažiaci totiž mnohokrát hľadajú všetko, čo by mohli skritizovať, od kúpeného lístkového cesta cez použitie vegety a bujónu, až po nedostatok soli či cukru. Tentoraz sa v šou objavila podobná bizarná výčitka, pre ktorú diváci len nechápavo krútili hlavou.

Kauza „chlieb“

Linda si ako predjedlo pripravila chlieb s pestom. Keďže sa často v šou ozýva výčitka, že súťažiaci použili na predjedlo kupovaný chlieb, Linda sa jej rozhodla vyhnúť a svojim hosťom naservírovala domáci chlieb. Ten však nerobila ona sama, ale piekla ho jej mama.

„Moja mamina ho robila, pretože ona robí kváskové chleby,“ priznala hostiteľka.

„Ideš do súťaže o dvetisíc eur s chlebom tvojej mamky?“ zareagoval hneď jeden z jej súperov. Zdá sa tak, že či už je chlieb kupovaný, alebo ho pripravoval niekto iný, nie je v tom rozdiel, aspoň teda, čo sa týka súťažiacich.

Reakcia divákov

Táto dilema, samozrejme, neostala len v šou, ale dostala sa aj do komentárovej sekcie na sociálnej sieti. Ľudia sa totiž tiež rozhodli vyjadriť svoj názor na chlieb, ktorý piekla Lindina mama.

„Nezastávam sa jej, ale keď urobí jej mama chlieb, zle je, keby ho kúpila, zle by bolo,“ reagovala diváčka, upozorňujúc na to, že v tejto šou je niektorým súťažiacim ťažko vyhovieť, nech robíte čokoľvek.

Na jej slová zareagoval hneď ďalší divák. Jeho argument znel: „V súťaži je ona, nie mama. Teda, dobre by bolo, keby ho upiekla ona.“ Vzápätí ho upozornili ďalší diváci s tým, že mu pripomenuli, že súťažiaci majú istý časový limit, a tak by Linda nemala šancu napiecť chlieb sama.

Ďalšia diváčka sa rozhodla venovať odkaz réžii Bez servítky a požiadala ich, aby upresnili pravidlá. „A má tá hra nejaké podmienky/pravidlá? Čo sa môže kúpiť, čo sa môže uvariť, s čím môže pomôcť niekto iný? Aby to bolo jasné pre účastníkov hry pri bodovaní aj pre diskutujúcich divákov,“ napísala.

„Každý zo súťažiacich by mal vedieť upiecť chlieb, bagetu. To by sa tam potom nehlásili „odborníci“ na gastro, ale čo by sme pozerali. Každý, čo ju tam kritizuje, by to mal vedieť a ukázať. Tak som zvedavá,“ zareagovala ďalšia diváčka.