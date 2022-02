V bare servírovali šampanské s extázou. Jeden človek pre kontaminovaný nápoj zomrel, osem hospitalizovali

Jeden človek zomrel a osem ďalších hospitalizovali vo vážnom stave po tom, ako v bare v Bavorsku vypili šampanské, ktoré bolo kontaminované drogou extáza.

Informovala o tom v pondelok nemecká prokuratúra. Muž, ktorý zomrel, mal 52 rokov. Ostatní boli vo veku 33 až 52 rokov, povedala polícia pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.

„Boli tam látky, ktoré normálne v šampanskom nie sú,“ konštatoval prokurátor Gerd Schäfer. „Malo to toxický vplyv,“ dodal.

Schäfer ďalej informoval, že toxikologické testy odhalili, že jedovatou látkou „vo významnej koncentrácii“ bola extáza. Podľa jeho slov však ešte nie je jasné, ako sa droga do fľaše dostala.

