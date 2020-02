V Amerike sa objavila nová droga s názvom „sivá smrť“. Už iba dotyk vás môže zabiť

V americkom štáte Louisiana sa objavila extrémne silná droga s názvom sivá smrť. Miestne policajné oddelenie v St. Mary Parish informovalo o tom, že sa im podarilo zadržať pri zatknutí niekoľko dávok tejto drogy. Je to prvýkrát, čo túto drogu objavili v ich oblasti.

Droga nie je nejaká nová substancia. Je to koktejl karfentanilu, heroínu a fentanylu, často v neznámych pomeroch. Ako informuje Newsweek, prvýkrát sa droga objavila v roku 2017 v niekoľkých štátoch USA, ako sú Alabama, Indiana, Florida, Pensylvánia a Ohio, kedy sa objavilo viacero prípadov predávkovania. Odvtedy sa však začala šíriť ďalej.

Na prvý pohľad droga vyzerá ako betón. Má tiež široké spektrum aplikácie a užívatelia ju šňupú, fajčia alebo si ju rovno vpichujú do žily. Veľkým rizikom je ale jej intenzita. Fentanyl je približne 100-krát účinnejší ako morfín a karfentanil, ktorý sa používa ako sedatívum napríklad pre kone a iné veľké zvieratá, môže mať až 10-tisíc vyššiu účinnosť.

Sivá smrť je preto nebezpečná už pri malých dávkach. Užívateľ častokrát nevie, čo sa v zmesi presne nachádza a vystavuje sa riziku smrti.

Polícia v Indiane už v roku 2017 vydala varovanie, že aj náhodný kontakt s drogou môže byť nebezpečný, keďže ak je droga v práškovej forme rozptýlená vo vzduchu, môže dôjsť k vdýchnutiu a predávkovaniu. To sa stalo aj policajnému dôstojníkovi v štáte Ohio pri manipulácii s drogou. Aj portál Drugs informuje o nebezpečenstve a varuje aj pred dotykom drogy, keďže látka je potenciálne smrteľná aj pri nízkych dávkach.

Takisto úrad pre vyšetrovanie v Georgii uviedol, že sivá smrť má za následok viac ako 12 prípadov usmrtenia v tomto štáte. Expertízne laboratóriá upozorňujú, že pri analýze sivej smrti nachádzali zvyčajne tri až štyri rôzne druhy opioidov, ktoré sú smrteľné už pri nízkych dávkach.

Polícia v louisianskom St. Mary Parish je výskytom drogy v ich oblasti znepokojená a varuje občanov. „Skutočne neradi by sme videli prípad, že by sa drogy náhodne dotkol niekto, kto nevie, čo to je alebo by sa toho dotklo dieťa,“ povedal hovorca miestnej polície David Spencer pre KLFY.

Prejavmi predávkovania je nevoľnosť, plytké dýchanie, závraty, letargia, studená koža a žiaľ aj zlyhanie srdca.