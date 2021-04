Uznávaný vedec vysvetľuje, prečo by sme sa radšej nemali snažiť kontaktovať mimozemšťanov. Je to veľmi zlý nápad

V skupine tých, ktorí vedia, že niekde vo vesmíre inteligentná forma života jestvuje, sa zas nedokážu zhodnúť na tom, či sa s ňou máme pokúšať nadviazať kontakt alebo nie. Jeden z popredných odborníkov si však myslí, že by sme tak za žiadnych okolností robiť nemali.

Mimozemšťanov by sme za žiadnych okolností kontaktovať nemali

Ak sa raz podarí zistiť, že mimozemšťania niekde vo vesmíre naozaj existujú, mali by sme s nimi nadviazať kontakt (za predpokladu, že tak neurobia ako prví)? Svetoznámy teoretický fyzik Michio Kaku sa už roky snaží ľudstvo presvedčiť, že kontaktovať mimozemšťanov za žiadnych okolností nie je dobrý nápad, píše portál IFLScience. V rozhovore pre portál The Guardian sa vyjadril, že pokúšať sa o kontakt s neznámou civilizáciou je veľmi zlý nápad.

Čoskoro sa na obežnú dráhu dostane Vesmírny teleskop Jamesa Webba, ktorého úlohou bude pozorovať vzdialené objekty vo vesmíre. Budeme tak mať možnosť vidieť tisícky nových planét. Podľa vedca existuje vysoká šanca, že vďaka teleskopu sa nám podarí objaviť aj mimozemskú civilizáciu, ktorá sa nášmu zraku doteraz vyhýbala.

„Mám množstvo kolegov, ktorí si myslia, že by sme sa s mimozemšťanmi mali pokúsiť nadviazať kontakt. Podľa mňa je to však príšerný nápad. Všetci predsa vieme, ako to dopadlo, keď Montezuma (aztécky panovník) stretol pred stovkami rokov v Mexiku dobyvateľa Cortésa,“ hovorí vedec. Cortés stál na čele španielskej armády, ktorá neľútostne zaútočila na neozbrojených Aztékov a pustošila dovtedy, kým ich krv netiekla ako voda.

Ľudstvo prirovnáva k jeleňovi, ktorý sa ukrýva v lese

Podľa fyzika mimozemská civilizácia s veľkou pravdepodobnosťou nie je agresívna. Je však možné, že nás vo vývoji predbehla o tisícky rokov. Nemôžeme vedieť, ako zareaguje, nie je preto vhodné, aby sme na seba upozorňovali. Radšej by sme mali ostať nenápadní. Svoj názor prezentoval už v roku 2018. V rozhovore pre portál Big Think sa vyjadril, že by sme nemali riskovať.

Aj keď totiž mimozemšťania možno nebudú chcieť zaútočiť, pravdepodobne im na nás ako na menej inteligentnej forme života nebude príliš záležať. Ľudstvo prirovnal k jeleňovi, ktorý sa ukrýva hlboko v lese. Aj keď pre jeleňa predstavuje hrozbu aj lovec, napokon budú za jeho záhubu zodpovední developeri, ktorým bude životné prostredie ukradnuté a na mieste lesa postavia novú továreň.