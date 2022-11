Uznávaný ekonóm radí, ako sa v 65 rokoch stať milionárom: Stačí, ak si denne odložíte túto čiastku

V istých fázach života sa človek zamýšľa nad tým, ako by sa z neho mohol stať milionár. Podľa nového výpočtu od renomovaného ekonóma je tu však riešenie, vďaka ktorému si do veku 65 rokov ušetríte približne milión eur.

Rozumná investícia je cesta

Predstava o tom, že vo veku 65 rokov budete vlastniť milión eur, by vás určite upokojila a zaručila tým pohodový dôchodok. Aj keď sa táto predstava môže zdať absolútne nereálna a váš príjem nečiní toľko, aby ste si dokázali poctivo šetriť, je tu teraz podľa Insideru riešenie.

Ekonóm a finančný poradca, David Bach, prezradil vo svojej novej knihe aj to, ako sa stať do veku 65 rokov milionárom správnym investovaním a šetrením peňazí. V publikácii Smart Couples Finish Rich (Šikovné páry končia bohaté) opisuje postup, ako si v konkrétnom veku odkladať financie tak, aby ste sa do 65. roku života mohli radovať z milióna na účte.

Základ je jednoduchý, šetriť od čo najnižšieho veku a rozumne to investovať. Podľa tabuľky, ktorú predstavil aj Business Insider, vychádza, že v prípade 12 % ročného výnosu sa vaše investované peniaze budú každoročne navyšovať, až dosiahnu úroveň jedného milióna.

Trik je v každodennom šetrení

Bach vykonával tento výpočet v dolároch, nezarátal tam dane a ani prípadné ekonomické zmeny v spoločnosti. Najlepšie je začať ihneď, pričom ak máte pod 25 rokov, patríte do tej najlepšej skupiny. Človek v tejto vekovej generácii si totiž „musí“ denne odložiť v prepočte len 1,9 eura, aby sa mu do 65 rokov splnil sen o milionárskom živote. Po dosiahnutí veku 25 rokov sa povinná čiastka navyšuje z dvoch na 3,5 eura.

Ak ste prešvihli príležitosť a máte okolo tridsiatky, denne by ste mali ušporiť 6 eur. Ďalej postupuje tabuľka priamoúmerným navyšovaním po piatich rokoch života o približný dvojnásobok predošlej čiastky, ako je znázornené aj vyššie.

Tento plán však nie je len pre mladých ľudí. Ak máte 40 rokov, stačí denne ušetriť čiastku 20 eur a za podmienok stanovených Davidom Bachom budete tak či tak do 65 rokov milionárom. Podľa veku tak záleží na tom, koľko peňazí by ste si mali na dennej báze odkladať, pričom v každej vekovej hranici ide o čiastku, ktorú v inom prípade určite človek minie na veci ako kávu, posedenie v bare či objednávku jedla.