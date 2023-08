Už trikrát sme mali Olympiádu na Slovensku na dosah: Najväčšiu šancu zmarili komunisti, dnes by to bola samovražda

Najväčšie športové podujatie na svete, ktoré sledujú miliardy ľudí. Olympiáda je sviatok a oslava športu, kultúry, spoločnosti, ale aj nástroj politiky. Pre hostiteľský štát znamená obrovskú popularitu, zisky, ale aj straty a nátlak verejnosti, ktorá očakáva vždy niečo nové, väčšie a lepšie. Čo keby sme mali olympijské hry aj u nás? Veď už trikrát sme od toho nemali vôbec ďaleko.

Olympijské hry sú sviatkom, ktorým doslova žije celý svet. V novodobej ére sa konajú s minimálnymi prestávkami od roku 1896, čo len podčiarkuje ich veľkosť a dôležitosť. Tisíce športovcov, usporiadateľov, trénerov, členov realizačných tímov a v neposlednom rade aj miliardy fanúšikov. Presne tak, letnú Olympiádu v Tokiu sledovalo v roku 2021 spolu niečo vyše troch miliárd nadšencov.

Čo tomu predchádza?

Čo všetko sa však skrýva za organizáciou takéhoto podujatia? Proces, ktorý začína myšlienkou a odhodlaním podať prihlášku na Medzinárodný olympijský výbor, roky tvrdej driny, príprav a čakania na to, kedy to celé začne.

Z pozitívneho hľadiska je Olympiáda skvelou vizitkou pre štát. Zvýši sa turizmus, s pomocou peňazí od výboru i zo štátnej kasy sa opravia, respektíve postavia športoviská, ubytovacie zariadenia a ďalšia potrebná infraštruktúra vrátane ciest. Zvýši sa povedomie o olympizme a športovaní u detí, pre ktoré sú pohyb a solidarita voči ostatným veľmi dôležitými faktormi pri dospievaní. Na strane druhej, väčšina hostiteľských miest a krajín končí v obrovskom mínuse.

Potenciálne zisky z predaja televíznych práv, vstupeniek, ubytovania či gastronómie totiž nedokážu ani zďaleka vyrovnať náklady na celú prípravu. Veď len podanie prihlášky a prvotné plány stoja uchádzačov približne 50 miliónov eur, a to je stále reálne, že s ponukou neuspejú, píše Investopedia.

Príkladom môže byť ruské Soči, kde sa konali Zimné olympijské hry v roku 2014. Celkové náklady vyšli na 45,5 miliardy eur, pričom zisky jemne presiahli hranicu 48 miliónov eur, píše Reuters. V roku 2022 hostil zimnú Olympiádu Peking, pričom z celkových nákladov 8,5 miliardy eur sa im podľa Olympics vrátilo niečo cez 46 miliónov. Viete si teda niečo také predstaviť na Slovensku? Raz sme už boli skutočne blízko.

Olympiádu na Slovensku zmrazili komunisti

Zimné OH sa konajú každé štyri roky, pričom prvé sa datujú takmer 100 rokov do minulosti, keď v roku 1924 hostil toto podujatie francúzsky Chamonix pri Mont Blancu. Zo „sedliackeho“ hľadiska sa štáty uchádzajú o organizovanie hier podľa toho, či sú schopnejšie hostiť letné, alebo zimné olympijské hry. V prípade Slovenska a našich majestátnych Vysokých Tatier bolo teda jasné, na aký druh podujatia máme reálnu šancu.

Pred 40 rokmi bola Československá socialistická republika (ČSSR) najbližšie k tomu, aby Vysoké Tatry hostili veľkolepú Olympiádu. Mali sme vybudovaný slávny skokanský mostík na Štrbskom plese, svetové podmienky pre veľké podujatie, svahy, trate na bežecké lyžovanie a ostatné lyžiarske športy, ktoré boli prevetrané podujatím Majstrovstiev sveta FIS v roku 1970. Veď počas skokov bolo na tribúnach aj 140-tisíc divákov. Všetko tak smerovalo k tomu, že ČSSR sa zapojí do boja o zisk hostiteľského mandátu.

Aj Slovenský olympijský výbor píše, že vtedy sme mali najväčšiu šancu na to, aby sme hostili zimnú Olympiádu. Vtedajšia federálna vláda však dala projektu stopku a nepodporila ho. Prihláška s vypracovaným základným plánom bola na svete, no predsedníctvo KSČ ju v Prahe zastavilo. A o tom, ako blízko sme boli, svedčí aj vtedajší plán Medzinárodného olympijského výboru, ktorý mal záujem dať mandát na organizáciu krajine z východného bloku.

Ak však vláda nepodporí ideu organizovania takého veľkého podujatia, šance na úspech sú potom nulové. ZOH 1984 napokon hostilo Sarajevo, aj napriek kandidatúram japonského Sappora a švédskeho Göteborgu.

Snažili sme sa aj neskôr

Na konci 70. rokov naša snaha o organizáciu Olympiády však ani zďaleka neskončila. V roku 1990 prišiel opäť záujem o organizovanie ZOH. Vláda v roku 1992 projekt schválila a ak by sme uspeli, Olympiáda by sa v roku 2002 konala už na území samostatného Slovenska. Pri hlasovaní Medzinárodného olympijského výboru však Slovensko neuspelo a hry sa napokon konali v americkom Salt Lake City.

Slováci sa však nevzdávali. Olympijský výbor a športoví nadšenci naďalej chceli pretlačiť Slovensko ako možnú usporiadateľskú krajinu. Cieľ bol jasný, uchádzať sa o mandát pre rok 2006. Projekt prešiel, v regióne pod Tatrami vyjadrilo skrz referendum za účasti 64 % hlasujúcich ľudí až 97 % súhlas s organizovaním hier.

Aj v tej chvíli sme boli blízko, no zo 6 záujemcov sa do finále dostali švajčiarsky Sion a taliansky Turín, pričom Poprad-Tatry ostali na trpkom 3. mieste. A koľko by nás to vlastne stálo? Podľa organizačnej komisie COCG by ZOH v roku 2006 stáli Slovensko 530 miliónov eur.

Ideme do toho s Poľskom?

Málokto si pamätá, ako sa v roku 2013 polemizovalo o tom, že Slovensko by mohlo byť spoluorganizátorom zimnej Olympiády. S ponukou nás oslovilo susedné Poľsko, konkrétne mesto Krakov. Plán znel jasne, väčšina disciplín bude v okolí Krakova a Zakopaného, pričom alpské lyžovanie a niektoré zápasy ľadového hokeja budú na Slovensku. Cena? Keďže by išlo o spoluorganizovanie, našu kasu by to stálo približne 300 miliónov eur, píše Šport.

„Pôjdeme do toho“, povedal v januári 2013 na zasadnutí vtedajší premiér Robert Fico. Sám dodal, že Slovensko si musí uvedomiť, na aké megalomanské projekty máme, a na aké zas nie. Odhodlanie podieľať sa s Poľskom na zimnej Olympiáde, ktorá mala byť o 9 rokov neskôr, vyzeralo sľubne. Celý nápad však padol po tom, čo v Poľsku neprešlo referendum o organizácii, keď s usporiadaním hier nesúhlasilo takmer 70 % hlasujúcich.

Tak či onak, na Slovensku sa ihneď rozdelili ľudia do dvoch táborov. Zatiaľ čo vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič považoval organizáciu ZOH so slovenskou spoluúčasťou ako skvelú investíciu a príležitosť do budúcna, riaditeľ inštitútu pre ekonomické a sociálne štúdie Richard Ďuran hovoril o ekonomickej samovražde Slovenska. Postoj ministra financií, Petra Kažimíra, znel tak, že Slovensko by sa za každú cenu nemalo púšťať do megalomanských projektov.

Máme niekedy šancu?

Politika Medzinárodného olympijského výboru je stanovená jasne, a síce, že nemajú v pláne dávať mandát dvom štátom. Ak bude toto pravidlo platiť aj naďalej, Slovensko sa pravdepodobne hostenia Olympiády nedočká, pretože pre náš štát by to bola príliš veľká finančná kotva, ktorej nenávratnosť by mohla spôsobiť obrovské hospodárske komplikácie.

Našťastie, ak sú na Slovensku oddaní fanúšikovia olympijského sviatku, obe najbližšie verzie OH sa budú konať v Európe. V lete 2024 privíta letnú Olympiádu Paríž, pričom v roku 2026 sa zimný turnaj odohrá v Miláne a stredisku Cortina d’Ampezzo.