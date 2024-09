Už o pár hodín sa počasie zbesnie: Dovalia sa lejaky, aké si ani nepamätáme, zasiahnu nás postupne

Horúčavy už potrápili mnohých z nás a vyzerá to tak, že v počasí prichádza veľká zmena. Ako informuje portál iMeteo, máme pred sebou posledný víkend s teplotami atakujúcimi alebo dokonca presahujúcimi 30 stupňov. V pondelok už bude všetko inak.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predpoveď avizuje, že sychravo bude na západnom Slovensku už od pondelka rána. Východ si v tomto prípade užije ešte trocha slnka. V utorok sa však už zrážky majú objaviť aj tu.

„Predpoveď celkových úhrnov zrážok je pri takto komplikovaných situáciách pomerne obtiažna, ale najviac zrážok by mohlo spadnúť do stredy v oblasti západného Slovenska, a to až okolo 50 litrov na meter štvorcový, čo konečne poteší poľnohospodárov,“ vysvetľuje portál o počasí.

Ani po zvyšok týždňa si od dažďa nevydýchneme, práva naopak. Očakáva sa, že od jeho polovice by mohli byť ešte výdatnejšie. iMeteo spomína, že našu krajinu zasiahnu lejaky, aké sme tu dlho nemali.