Už o niekoľko hodín nás začne zasypávať sneh. Po ňom však môže prísť niečo oveľa horšie, pripravte sa na to

Dnešný deň sa niesol v znamení teplôt pohybujúcich sa okolo nula stupňov. Teplota aktuálne klesá a z juhozápadu dnes v noci príde na naše územie sneženie, ktoré zasiahne najmä južnú časť západného Slovenska. Mikuláš tak prinesie na západ výraznejšie sneženie. No potom môže nastať nebezpečný jav.

Ako informuje iMeteo, očakávať môžeme až 10 centimetrov snehu, pričom snehová pokrývka zasiahne aj naše hlavné mesto. Obyvatelia Bratislavy sa tak môžu tešiť na približne 5 až 7 centimetrov snehu.

Hrozí aj nebezpečenstvo

Problém môže nastať v južných oblastiach Slovenska, kde by sa snehové zrážky mohli zmeniť na dažďové. Maďarskí meteorológovia počítajú v severných častiach krajiny s rizikom poľadovice a tá sa tak môže vyskytnúť aj v našich južných oblastiach. Nebude ale pravdepodobne taká vážna ako v Maďarsku, no južné časti Slovenska by sa mali pripraviť aj na možnosť mrznúceho dažďa.

iMeteo ale pripúšťa, že väčšina meteorologických modelov počíta so snežením, pričom, keď sa budú na juhu Slovenska meniť zrážky na dažďové, tak teploty budú stúpať nad nulu, vďaka čomu sa zmierni aj riziko poľadovice.