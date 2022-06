Ústrednou témou bude reprezentácia žien v animácii. Fest Anča 2022 predstavuje program celovečerných filmov

Medzinárodný festival animácie Fest Anča ponúkne svojim divákom okrem pestrej selekcie krátkych animovaných filmov aj výber celovečerných filmov, ktorých ústrednou témou bude reprezentácia žien v animácii. Dramaturgovia festivalu sa rozhodli konfrontovať fenomény male gaze a female gaze v najaktuálnejších, ale aj tých najstarších snímkach svetovej animácie.

Diváci sa môžu tešiť na cenami ovenčený film Michaely Pavlátovej Moja afganská rodina (2021), ale aj na prelomovú animáciu Belladonna smútku (1973), či premietanie najstaršieho dlhometrážneho animovaného filmu so živou hudbou. Na svoje si prídu aj deti s rodinami, pre ktorých sú (okrem iného filmového programu) prichystané až tri celovečerné filmy.

Pohľad žien

Otváracím filmom tohtoročnej Fest Anče bude Moja afganská rodina (2021) od oceňovanej českej režisérky Michaely Pavlátovej, ktorá si tento rok sadne aj do porotcovskej stoličky. Film vznikol v slovenskej minoritnej koprodukcii a rozpráva príbeh Herry, ktorá sa zamiluje do Afganca Nazira a rozhodne sa s ním odísť do jeho rodnej krajiny. Netuší, aký život ju čaká v Afganistane ani do akej rodiny vstupuje, pričom vymieňa svoje slobody za lásku.

Moja afganská rodina nezobrazuje len podmienky života žien v Afganistane, ale zasadením príbehu do posttalibanského Kábulu rezonuje aj s témou vojnových konfliktov, ktoré sú bohužiaľ stále aktuálne. Pavlátová získala cenu za najlepší dlhometrážny animovaný film v Annecy a film si vyslúžil aj nomináciu na Zlatý Glóbus.

Na Fest Anči nesmie chýbať ani premietanie filmu so živou hudbou. Dramaturgovia sa preto rozhodli uviesť animovanú rozprávku Dobrodružstvá princa Achmeda z roku 1926 od nemeckej režisérky Lotty Reiniger. Snímka je označovaná ako najstarší dlhometrážny animovaný film, čím Reiniger predbehla aj samotného Disneyho, ktorého Snehulienka a sedem trpaslíkov (1937) zvykne byť neprávom označovaná ako prvá dlhometrážna animácia.

Reinigerovej siluetová animácia, ktorú vynašla a používala ju vo svojich vyše 40 filmoch, je používaná a citovaná dodnes. Ikonický film, ktorý sleduje dobrodružstvá princa Achmeda, bude premietnutý za hudobného sprievodu Jonatána Pastirčáka alias Isama Zing.

Pohľad mužov

Najkultovejším spomedzi vybraných filmov je bez pochýb klenot animovanej tvorby 20. storočia – Belladonna smútku (1973) od japonského režiséra Eiichiho Yamamota. Ide o avantgardný erotický film, ktorý je v mnohých ohľadoch prelomovým. Ide o príbeh roľníčky, ktorá je znásilnená počas svadobnej noci a aby sa pomstila, uzavrie pakt s diablom. Výsledkom je psychadelický film, ktorý v sebe spája erotizmus Gustava Klimta, príbeh Jany z Arku, stredoveké tarotové karty, tečúce vodové farby, ale aj soundtrack v znamení psychadelického rocku. Belladonnu je v súčasnosti možné čítať ako odozvu na druhú vlnu feminizmu 70. rokov.

Sébastien Laudenbach vo svojom prvom celovečernom filme z roku 2016, Dievča bez rúk, predstaví variáciu na menej známu rozprávku od bratov Grimmovcov. Vo filme je opäť vykreslený archetypálny motív boja dobra so zlom, kedy mlynár predá svoju dcéru diablovi.

Tá ujde, no príde pritom o svoje ruky. Minimalistická až impresionistická animácia rozpráva príbeh o prežití a útrapách. Ide o nápaditý film, v ktorom Laudenbach predstavuje hrdinku, ktorá je napriek ťažkému osudu, schopná postarať sa nielen o seba, ale neskôr aj o svoje dieťa. Film bol aj vo výbere prestížneho festivalu animovaných filmov vo francúzskom Annecy, ale predstavil sa aj v Cannes.

Rodinné filmy

Fest Anča uvedie aj tri celovečerné rodinné filmy. Dva z nich – Kvík a Myši patria do neba – budú priamo odkazovať na festivalovú tému: ženy v animácii. Posledný film Tvojazem (pôvodne Srdce veže) bude zas zosobnením dlhoročnej práce, ktorá vyústila v slovenský celovečerný animovaný film.

Hlavnou hrdinkou stop-motion animácie Kvík je deväťročné dievčatko Babs, ktorá dostane od svojho starého otca na narodeniny prasiatko Kvík. Babs presvedčí rodičov, aby si prasiatko nechala, no jej starý otec sa potajomky zúčastňuje klobásovej súťaže, čím predstavuje pre Kvíka najväčšiu hrozbu. Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom Berlinale.

Film Myši patria do neba bude zas o prekonávaní predsudkov, hľadaní lásky a odvahy. Príbeh dvoch outsiderov, ktorí spoja svoje úplne odlišné osobnosti a spôsoby rozmýšľania a vďaka tomu sa im podarí prekonať obrovské prekážky, bol nominovaný aj na Najlepší európsky dlhometrážny animovaný film za uplynulý rok.

Rozprávka je o dvoch smrteľných nepriateľoch – malej Myši a Líške –, ktorí sa po nešťastnej nehode stretnú vo zvieracom nebi, kde prídu o svoje prirodzené inštinkty a stanú sa najlepšími priateľmi. Film režírovala Denisa Grimmová spolu s Janom Bubeníčkom.

Posledným rodinným filmom bude celovečerný animovaný debut Tvojazem režiséra a kamaráta Fest Anče Petra Budinského. Na filme o malom chlapcovi Rikim, ktorý sa vydáva do sveta plného fantázie, spolupracovalo 15 výtvarníkov z rôznych častí sveta a tvorba filmu – od nápadu až po jeho výslednú podobu – trvala bezmála 10 rokov.

Ide o príbeh, ktorý sa odohráva ďaleko za hranicami šedivých stereotypov – vo svete, kde sa krkavce správajú ako ľudia, žeriavy chodia ako roboty a železný stroj chce ovládnuť svet. Riki musí vstúpiť do tohto sveta, aby našiel pravdu a zachránil svoj vlastný svet. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na masterclass od tvorcov.

O Fest Anči

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film primárne pre dospelého diváka. Každoročne sa koná v Novej Synagóge v Žiline a v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. Cieľom festivalu je prezentovať súčasné progresívne animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru. Festival sa snaží zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať svoje publikum o rôznych podobách animácie.

Festival každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne fokusované filmové sekcie. Fest Anča ponúka počas štyroch dní prednášky, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2022 finančne podporil Audiovizuálny fond. Festival bol finančne podporený z Fondu LITA. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tematický fokus “Ženy v animácii” v rámci Fest Anča 2022 je súčasťou implementácie projektu Študentské fórum Fest Anča.

Projekt “Študentské fórum Fest Anča” získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je práca s publikom, medzinárodná mobilita a prepojenie škôl z Európy, zdieľať vedomosti a zručnosti a porovnať spôsoby výučby animácie v odlišných častiach Európy.