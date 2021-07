Ústavný súd zrušil vyhlášku, bude sa meniť režim na hraniciach. Obnoviť sa má cestovateľský semafor

Režim na hraniciach sa má meniť, Ústavný súd totiž zrušil vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva, ktorá usmerňuje návrat na Slovensko, povinnú karanténu pre neočkovaných a režim pre zaočkovaných.

Exkluzívne informáciu priniesla TV Markíza. Problémom pri vyhláške bola zrejme práve povinná karanténa, z ktorej bola cesta von jedine cez PCR test, ktorý sa uskutočnil na 5 deň. Rovnako aj nové pravidlá pri testovaní pendlerov. Súd tak obnovil platnosť predchádzajúcej vyhlášky, čo znamená, že do platnosti by mal opäť vstúpiť cestovateľský semafor, ktorý rozdeľoval krajiny podľa farieb a presne určoval podmienky návratu na Slovensko. Viac informácii poskytne ÚS už dnes.

Na Ústavný súd podal podnet v spojení s vyhláškou aj opozičný SMER-SD. Predseda Smeru-SD Robert Fico ešte minulý týždeň poukázal na to, že karanténa platí rovnako pre toho, kto ide na nákup do Rakúska a na dovolenku. Ak je očkovanie dobrovoľné, test by mal byť podľa neho zadarmo. Šéf Smeru-SD upozornil, že vláda nemôže vyhláškou obmedziť ľudské práva. Strana sa pri svojej kritika opiera o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá je zakomponovaná do rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.