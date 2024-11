Úspešný podnikateľ Juraj Fehervari sa podelil o svoje rady: Ak by som mal znovu 18 rokov, začnem s touto vecou

Pokiaľ ste mladý Slovák, ktorý túži po finančnej nezávislosti, no neviete, ako správne začať s investovaním či podnikaním, naučte sa aplikovať do svojho života rady tých, ktorým sa preraziť už podarilo.

Úspešného slovenského podnikateľa Juraja Fehervariho možno poznáte vďaka obľúbenej televíznej šou Jama levova, a možno vďaka jeho úspešnej značke Be Lenka, ktorá predáva kvalitnú a udržateľnú barefoot obuv už od roku 2017.

Vizionár a investor sa netají svojou vášňou pre podnikanie, ktorú chce odovzdať ľuďom tak, aby sme na Slovensku v biznisovom prostredí ďalej rástli a zlepšovali sa. Pre portál interez preto prezradil pár rád, ktoré by odkázal mladým Slovákom.

Toto odkazuje mladej generácii, ktorá chce začať podnikať a investovať

„Ak by som mal dať mladým jednu radu do investovania a podnikania, bolo by to: nečakajte na ‘správny moment’, začnite hneď,“ prezradil priekopník, ktorý je v podnikateľskom sektore viac ako 16 rokov.

„Skúšajte nové veci, zapojte sa do projektov, nebojte sa neúspechu.“

Podľa jeho skúseností, veľa podnikateľov neuspeje ihneď. Dokonca aj on sám uspel až pri „ďalšom pokuse v poradí“. „Každý projekt, aj ten, ktorý nemusí byť hneď úspešný, vás niečo naučí a posunie bližšie k cieľu. Podnikanie nie je len o tom, či vám niečo vyjde na prvýkrát, ale o zbieraní skúseností a vytrvalosti. Preto ak máte nápad, vyskúšajte ho.“

Ako dodáva, treba podľa neho rozumne riskovať – čím skôr začnete, tým viac skúseností získate a o to ľahšie sa vám bude rozhodovať v budúcnosti.

Produkt musí mať pridanú hodnotu pre ľudí

Pokiaľ by mal dnes podnikateľ znovu 18 rokov, určite by sa zameral na online biznis a ecommerce. „Tento priestor ponúka úžasné príležitosti pre rýchly rast a globálne rozširovanie, často rýchlejšie ako tradičné podniky,“ vysvetľuje.

Veľmi významné je podľa neho to, aby mal produkt „skutočnú pridanú hodnotu pre ľudí – a to v akejkoľvek podobe“.

„V mojom prípade je to napríklad barefoot obuv Be Lenka alebo Barebarics, ktorá pozitívne vplýva na zdravie. Alebo som investoval do startupu Človečina, čo je komunikačná hra, ktorá zlepšuje vzťahy a dáva ľuďom priestor rozprávať sa o dôležitých témach. Biznis nie je len o číslach; základ je v tom, akú hodnotu prinášate ľuďom.“

Výhodou firiem, ktoré prinášajú pridanú hodnotu, je podľa podnikateľa práve to, že bývajú z dlhodobého hľadiska udržateľné. „Vybral by som si teda určite niečo, čo má potenciál pomáhať alebo zlepšovať život. Ideálne by šlo o produkty či služby s vysokou retenciou zákazníka, teda také, ktoré si zákazník nebude kupovať len raz, ale rád sa k nim bude vracať.“

„Samozrejme, toto je len môj pohľad,“ hovorí na záver. „Úspešní môžete byť aj v iných segmentoch – dôležité je, aby ste cítili, že váš biznis má pre vás aj vašich zákazníkov zmysel… a, samozrejme, aby vám sedeli čísla a biznis plán.“