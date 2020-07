Úspešný mysteriózny thriller z dielne Netflixu dostane pokračovanie. Vieme, o čom bude

Jeden z filmových hitov streamovacej služby Netflix sa dočká pokračovania. „Bird Box 2“ by mohlo vzniknúť podľa knižnej predlohy, ktorú autor Josh Malerman vydá len koncom júla 2020. Podľa jeho slov už totiž tvorcovia známej streamovacej služby na filmovom pokračovaní úspešného thrilleru pracujú.

Mysteriózny thriller Bird Box mal na Netflixe premiéru ešte v roku 2018 a jeho fanúšikovia celý ten čas čakali, či známa streamovacia služba napokon pokračovanie pripraví. Napokon, pomerne viac než úspešný film vychádzal z knižnej predlohy a jej autor, Josh Malerman, prezradil, že pokračovanie napíše. A na základe neho by potom Netflix teoreticky mohol prípadný sequel nakrútiť. A vyzerá to, že sa tak nakoniec aj stane, informuje web New Musical Express.

Okrem knihy aj film

Ako Malerman prezradil webu Inverse, Netflix už na pokračovaní hitu Bird Box pracuje. „Nemôžem prezradiť veľa , ale môžem povedať, že je [pokračovanie] vo výrobe,“ povedal. Nebola to však jediná pikoška, ktorú médiám prezradil.

Už dlhší čas sa totiž vie, že Malerman sám pracoval na pokračovaní literárnej predlohy, z ktorej snímka Bird Box vychádzala. To sa na pulty predajní v anglicky hovoriacich krajinách dostane už 21. júla 2020. Tvorcovia filmu tak majú príbeh, na ktorom môžu pokračovanie stavať.

Tieto domnienky napokon potvrdil aj sám Malerman. Konkrétne detaily, o čom pokračovanie bude, nie sú zatiaľ známe. Nový film však môže aspoň približne vychádzať z oficiálnej synopse dvojky. Druhý diel ponesie názov Malorie, podľa hlavnej hrdinky prvého dielu.

Snímka a film Bird Box sledujú osud ženy menom Malorie, ako sa spolu s deťmi a prekrytými očami snažia naslepo dostať do bezpečia pred zvláštnymi bytosťami. Tie ovládli svet a väčšinu populácie zmanipulovali na spáchanie samovraždy.

O 12 rokov neskôr

Pokračovanie knižnej predlohy s názvom Malorie sa má odohrávať 12 rokov po udalostiach prvého dielu a „neviditeľné“ monštrá na Zemi sa mali pretransformovať na niečo ešte viac hrozivejšie.

Z dvoch Maloriných detí – Toma a Olympie – sú už teenageri, ktorí so svojou záchrankyňou stále žijú v komunite preživších v opustenom letnom tábore.

Malorie sa ale dozvie, že okrem ich komunity existuje na vzdialenejšom mieste ďalšia, v ktorej mohli nájsť útočisko aj jej rodičia. To ju prinúti zamyslieť sa nad ďalšou nebezpečnou cestou za šťastným životom. Okrem toho ale Malorie zisťuje, že niekomu „tam vonku“ sa podarilo neznáme bytosti odchytiť a vykonať na nich experimenty, čím sa premenili na ešte nebezpečnejšie tvory. A to predstavuje pre preživšie ľudstvo ďalšiu veľkú hrozbu.

Vo filmovej adaptácii knižky Bird Box (v slovenčine vyšla pod názvom Naslepo vo vydavateľstve Zelený kocúr) si hlavnú úlohu zahrala herečka Sandra Bullock. Zatiaľ nie je jasné, či sa objaví aj v pripravovanom pokračovaní. Nie je však vôbec prekvapením, že Netflix sequel nakrúti a uvedie. Bird Box bol totiž krátko po uvedení najsledovanejším pôvodným filmom z dielne obľúbenej streamovacej služby. Vidieť ho malo viac ako 45 miliónov predplatiteľov len v priebehu prvých siedmich dní od uvedenia.