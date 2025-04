Ušetriť môžete stovky až tisíce eur ročne. Množstvo Slovákov štátu dáva viac peňazí, ako je nevyhnutné

Podnikanie na živnosť má svoje výhody aj nevýhody. Byť SZČO (samostatne zárobkovo činnou osobou) znamená nielen slobodu, ale aj zodpovednosť – a jednou z najdôležitejších je správne vedenie daňových výdavkov. Jednou z možností, ako si znížiť daňový základ, je uplatňovanie výdavkov. Môžete si vybrať medzi reálnymi a paušálnymi výdavkami.

Ak nechcete viesť účtovníctvo ani evidenciu výdavkov, môžete si zvoliť paušálne výdavky. Ide o 60 % z vašich príjmov, maximálne však do výšky 20 000 eur ročne, informuje Finančná správa SR. Navyše si k tomu môžete odpočítať aj zaplatené zdravotné a sociálne odvody.

To znamená, že ak zarobíte napríklad 18 000 eur za rok, odpočítať si môžete 10 800 eur (60 %). Ak ste zároveň zaplatili napríklad 4 000 eur na odvodoch, váš daňový základ bude len 3 200 eur. Paušálne výdavky sa teda oplatia tým, ktorí majú nízke náklady – napríklad grafikom, redaktorom, copywriterom, konzultantom či prekladateľom. Výhodou je, že nemusíte nič dokladovať, no nevýhodou je spomínaný strop 20 000 eur. Ak máte vyššie náklady alebo vysoký príjem, skutočné výdavky môžu byť výhodnejšie.

Reálne výdavky pre tých, ktorí veľa míňajú

Druhou možnosťou je viesť si daňovú evidenciu a uplatňovať si výdavky v skutočnej výške. Tento spôsob je výhodný najmä pre tých, ktorí majú veľa nákladov súvisiacich s podnikaním. Patrí sem napríklad nákup tovaru alebo materiálu, nájom kancelárie či prevádzky, pohonné hmoty a cestovné náklady, účtovné služby a softvéry, reklama, marketing, telefón či internet, informuje Finančná správa SR.

Všetky tieto výdavky si však musíte vedieť preukázateľne zdokladovať – teda mať faktúry, bločky a viesť si evidenciu. Nie každý výdavok vám štát uzná. Medzi tzv. neuznateľné výdavky patria napríklad pokuty a penále či osobná spotreba.

Ak máte náklady vyššie než 60 % z príjmu, uplatňovanie reálnych výdavkov vám môže ušetriť stovky až tisíce eur ročne. Vyžaduje si to však precízne vedenie evidencie a uschovávanie dokladov.

Transakčná daň

V súvislosti s podnikaním na Slovensku sa od 1. apríla objavila novinka, ktorá by mohla mať významný dosah na podnikateľov živnostníkov, a to zavedenie transakčnej dane. Vzťahuje sa na všetky finančné transakcie súvisiace s podnikaním. Na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo príspevkov, ktoré kritizujú zavedenie transakčnej dane. Podnikatelia a živnostníci ju označujú za „stupídnu“, zničujúcu, zaťažujúcu či zbytočnú.

Ani táto daň sa netýka živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky. Musia síce mať podnikateľský účet, ale ide skôr o formalitu – odvody sú od transakčnej dane oslobodené a pokiaľ má živnostník v tej istej banke aj osobný účet, za prevody medzi nimi neplatí.

Ako sme informovali, koaličná strana SNS plánuje predložiť návrh na jej zrušenie pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100-tisíc eur. Návrh by mal byť predložený na májovú schôdzu Národnej rady SR. Ak bude schválený, zmeny by mali platiť od polovice tohto roka.