USA chcú s Ruskom uzavrieť novú zmluvu o jadrových zbraniach. Súčasnej vyprší platnosť o štyri roky

Archívna foto: SITA/AP

Rokovania si podľa Bidena vyžadujú partnera s dobrým úmyslom. Zdôraznil, že na podpise novej zmluvy by mala mať záujem aj Čína. Podľa Putina by jadrová vojna nemala víťaza a nikdy by nemala byť rozpútaná, uviedol v liste účastníkom konferencie o plnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.