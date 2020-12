Urobil to znova: Profil pápeža Františka na sociálnych sieťach opäť lajkoval ľahko erotické modelky

Len pred pár mesiacmi internet obleteli správy o tom, že profil pápeža Františka na sociálnych sieťach sleduje tak trochu pofidérne modelky. Ba čo viac, dokonca aj lajkuje ich ľahko erotický obsah. To by sa, samozrejme, vzhľadom na postavenie pápeža, diať nemalo. Všetkým je ale jasné, že pápež sa o svoje profily na sociálnych sieťach nestará a ten, čo ich má na starosť, prehrešok urobil znova.

Prostredníctvom sociálnej siete Twitter sa ozvala ďalšia internetová modelka, ktorej pápež Fratišek zdanlivo olajkoval fotografiu s ľahko erotickým obsahom. Informoval o tom web LAD Bible.

Konkrétne išlo o fotografiu modelky, ktorá si na internete hovorí Margot Foxx a je na nej oblečená v tesných čiernych plavkách, v ktorých najväčšmi vynikajú jej prsia. Samozrejme, netrvalo dlho a modelka známa nielen zo sociálnych sietí, ale aj z komunitného webu OnlyFans, sa s lajkom na svojej fotografie pochválila.

they caught the Pope in 4K again pic.twitter.com/wwe3Up99pX

— Corn 🌟 (@snyyrid) December 21, 2020