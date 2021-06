Upresnili sa obmedzenia v cestovaní. Vláda tiež plánuje do automatu zaradiť výnimky pre zaočkovaných

Na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii o tom informoval Matej Mišík. Aktuálny priemer koronaprípadov je už podľa neho pod 200 denne.

V nemocniciach je hospitalizovaných okolo 300 pacientov a čísla podľa Mišíka klesajú približne o 20 percent týždenne. Tempo poklesu je podľa neho rovnaké naprieč celým Slovenskom. „Pozitívne je, že už máme menej ako 30 pacientov, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu,“ skonštatoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík.

Chcú zrýchliť tempo očkovania

Po stredajšom rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň skonštatoval, že plne očkovaných, teda tzv. druhoočkovancov, je na Slovensku už viac ako milión. Rezort zdravotníctva sa tak pripravuje na ďalšie možnosti očkovania tak, aby jeho tempo ešte viac urýchlili.

Očkovanie maloletých je dôležité. Po rokovaní vlády to v stredu na tlačovej konferencii povedala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Pred pár dňami otvorili čakáreň pre maloletých vo veku od 12 do 15 rokov.

„My pediatri vítame tento krok,“ povedala Prokopová. Uvoľnenia v krajine môžu podľa nej nastať až keď budeme mať kolektívnu imunitu na úrovni zaočkovanosti 70 – 80 percent obyvateľstva. A ak by sa nedali očkovať deti, ktoré taktiež dokážu prenášať koronavírus, tak toto percento podľa nej nikdy nedosiahneme.

Ministerstvo bude pracovať na výhodách pre očkovaných

Ministerstvo zdravotníctva SR stále pracuje na COVID automate. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Avšak podľa neho nie je ani tak dôležité to, či v ňom budú redukovať farby, ale skôr to, ako čo najviac zvýhodniť zaočkovaných.

„Je potrebné urobiť opatrenia tak, aby sme zvýhodnili zodpovedných,“ skonštatoval Lengvarský. A na druhej strane, nemali by sa podľa neho veľmi segregovať tí, ktorí sa rozhodnú nezaočkovať. „Počet farieb v COVID automate nie je dôležitý, dôležitý je spôsob motivácie zaočkovať sa,“ doplnil minister.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová taktiež povedala, že intenzívne pracujú na COVID automate, no nie je to podľa nej jednoduché. „Súhlasíme s tým, že by sa mali dať určité výhody tým, ktorí sú zaočkovaní,“ uviedla Prokopová.

Pri tvorbe pôvodného COVID automatu nebola ešte otvorená čakáreň pre všetky vekové kategórie. „Nemohli sme vtedy uprednostniť zaočkovaných ľudí, pretože štát nedal všetkým možnosť byť zaočkovaným. Teraz, keď tú možnosť už majú, tak môžeme ten COVID automat upraviť,“ povedala Prokopová.

Občania zo zelených krajín budú mať zjednodušený vstup

Púšťanie občanov susedných krajín v takzvanej zelenej farbe na územie Slovenska bude od pondelka (14. 6.) s novými podmienkami. Na Slovensko budú môcť vstúpiť už aj s použitím 24-hodinového antigénového testu či 72-hodinového PCR testu na ochorenie COVID-19. Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO).

Zároveň informoval o dohode s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom, vďaka ktorej budú môcť zaočkovaní slovenskí dovolenkári cestovať do destinácií bez testu a bez nutnosti absolvovať karanténu, ak po ich prvej dávke akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 prešlo 22 dní. Slovensko momentálne v tomto smere rokuje aj so Slovinskom. “Aj ľudia, ktorí sú zaočkovaní prvou dávkou, sa po 22 dňoch budú môcť vrátiť na Slovensko bez toho, aby absolvovali test či karanténu,“ podotkol Heger.

Všetky podmienky a farby krajín nájdete aj v tomto článku.

Premiér uviedol, že sa pandemická situácia na Slovensku naďalej zlepšuje. Vláda preto podľa jeho slov pripravuje pre občanov opatrenia, aby do dovolenkových rezortov cestovali čo najefektívnejšie.