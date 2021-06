Cestovateľský semafor sa bude meniť, schválila to vláda. Tieto skupiny budú mať úplnú výnimku z karantény

Vláda dnes odobrila zmeny v cestovateľskom semafore, ktorý schválila na rokovaní. Krajiny sú rozdelené na tri farby, od čoho sa budú odvíjať aj podmienky pri návrate z danej krajiny. Najjednoduchšie cestovanie bude do krajín Európskej únie (EÚ), pretože sú zelené.

Nové pravidlá cestovania schválila v stredu 9.6. vláda. Hlavné zmeny sa týkajú najmä výnimiek pri príchode zaočkovaných späť na Slovensko. Výnimku pri návrate zo zelených krajín budú mať ľudia už 3 týždne po 1. dávke vakcíny. “Výnimka z karantény sa vzťahuje na zaočkované osoby minimálne 21 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V prípade, že zaočkovaná osoba prekonala ochorenie COVID19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny, výnimka je platná 12 mesiacov od podania 1.dávky vakcíny.

180-dňová lehota začne plynúť 11. deň od pozitívnej PCR. V prípade, že zaočkovaná osoba neprekonala ochorenie COVID-19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny a je očkovaná „dvojdávkovou“ vakcínou, výnimka je platná 3 mesiace od podania 1. dávky vakcíny a 12 mesiacov od podania 2. dávky vakcíny,” píše sa v dokumente.

Podmienky návratu na Slovensko

Ďalšou hlavnou myšlienkou pri vytváraní cestovného semaforu bolo, aby výsledná aplikácia nezávisela len od rizika (farby) krajiny, z ktorej cestovateľ prichádza, ale aj od toho, aký je imunitný status cestovateľa (t.j. zaočkovaný, alebo po prekonaní COVID-u). Iba zaočkované

osoby a osoby po prekonaní ochorenia COVID-19 môžu prísť zo zelených krajín bez povinnosti 14-dňovej karantény.

Úlohou cestovného semaforu je rizikový monitoring hraníc počas pandémie COVID-19 a tiež epidemiologické zabezpečenie vstupu na územie SR tak, aby sa predišlo zbytočnému riziku opätovného zavlečenia nákazy.

Ako priblížil rezort zdravotníctva, hlavnou myšlienkou pri vytváraní cestovného semafora bolo, aby členské krajiny Európskej únie boli považované za ucelenú a nedeliteľnú epidemiologickú jednotku. Tvorcovia semafora akceptovali aj väčšie riziko, ktoré z tohto vyplýva. Kompenzovali ho tak, že sprísnili režim pre ostatné krajiny, a preto neexistuje oranžový rizikový stupeň

Zelené krajiny

Andorra, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko.

Červené krajiny

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Čierne krajiny

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.

Pokiaľ sa budete vracať zo zelenej krajiny a máte za sebou očkovanie alebo ste prekovali covid, nemusíte absolvovať karanténu. Rovnako ju nemusia absolvovať ani ľudia do 18 rokov, nepotrebujú ani test. Cestovateľský semafor by sa mal prehodnocovať každý týždeň, a to najmä z dôvodu výskytu mutácií nového koronavírusu.