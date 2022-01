Nová štúdia má dobré správy: COVID stráca už po pár minútach až 90 % svojej schopnosti infikovať

Nový koronavírus sa šíri z infikovanej osoby pomocou kvapôčok, ktoré sa dostávajú do vzduchu najmä pri kašľaní, kýchaní, no aj pri bežnom rozprávaní či dokonca dýchaní. Keď sa tieto mikroskopické kvapôčky dostanú na sliznicu a iného človeka, môže prísť k infekcii. No ako zistila nová štúdia, vírus mimo ľudského tela už po pár minútach stráca svoju schopnosť nakaziť iných.

Vedci zistili, že koronavírus stráca 90 % svojej schopnosti infikovať, a to už po 20 minútach, ako sa dostal do vzduchu. Väčšinu pritom stratí už po piatich minútach, uvádza portál The Guardian na základe štúdie vedcov výskumného centra aerosólov univerzity v Bristole. Je dôležité však upozorniť, že ich predprintová štúdia zverejnená na portáli medrxiv, ešte nebola recenzovaná.

Nové zistenia tak stále zdôrazňujú, že nosenie rúšok a respirátorov a tiež odstupy sú mimoriadne dôležité a sú najúčinnejším prostriedkom prevencie infekcie. Vetranie, aj keď má stále zmysel, má pravdepodobne menší vplyv na prenos.

Respirátory v tesnom kontakte sú dôležité

“Ľudia sa zameriavali na zle vetrané priestory a mysleli si, že prenos vzduchom je možný na metre či cez celé miestnosti. Netvrdíme, že sa to stať nemôže, no najväčšie riziko je, keď ste s niekým v tesnej blízkosti,” hovorí profesor Jonathan Reid a hlavný autor štúdie.

Reid ďalej hovorí, že keď sa nachádzate ďalej od zdroja, teda od infikovaného človeka, aerosól sa zriedi, a tiež je aj menej infekčného vírusu, lebo v dôsledku času stratil infekčnosť.

Až doteraz boli predpoklady o tom, ako dlho vírus prežije vo vzduchu, založené na štúdiách, ktoré zahŕňali rozprašovanie vírusu do uzavretých nádob, ktoré sa otáčali a tým sa udržiavali vo vzduchu. Na základe toho sa určilo, že infekčný vírus je možné zistiť aj po troch hodinách, ako uvádza štúdia The New England Journal of Medicine. Takýto experiment však presne nesimuluje to, čo sa deje, keď infikovaná osoba kašle, či kýcha v bežnom prostredí.

Prístroj simulujúci realitu

Vedci z Bristolskej univerzity vyvinuli vlastný prístroj, ktorý im umožnil nechať levitovať ľubovoľný počet malých častíc obsahujúcich vírus po dobu od 5 sekúnd do 20 minút za prísne kontrolovanej teploty, vlhkosti či UV žiarenia. Podľa Reida je toto skutočná simulácia toho, ako sa správa aerosól počas vydychovania.

Štúdia naznačila, že ako vírusové častice opúšťajú vhodné prostredie v pľúcach, veľmi rýchlo strácajú vodu, vysychajú a v dôsledku straty oxidu uhličitého, ktorý sa prirodzene vo vydychovanom vzduchu nachádza, vzrastá tiež pH. Tieto faktory znižujú schopnosť vírusu infikovať ľudské bunky. Závisí to však aj od vlhkosti.

Ak je nižšia ako 50 %, vírus stráca približne polovicu svojej infekčnosti už po piatich sekundách, a v priebehu ďalších 5 minút je to ešte o približne 20 %. Pri vlhkosti na úrovni 90 % bol pokles infekčnosti pomalší, pričom po piatich minútach sa infekčnosť znížila na približne polovicu. Po 20 minútach nebol rozdiel v infekčnosti pri suchom ani vlhkom prostredí.

Teplota však nehrala žiadnu úlohu na infekčnosť, čo je v rozpore s názorom, že vírus je menej infekčný pri vysokých teplotách.

“Znamená to, že ak sa dnes stretnem s priateľom v krčme, primárne riziko pre neho budem ja, a naopak, on pre mňa. Nebudeme veľké riziko pre niekoho na druhej strane miestnosti,” povedal Reid. To znamená, že má skutočne veľký zmysel prekrývať si horné dýchacie cesty, keď ste s niekým v blízkosti.

Štúdia sa zameriavala na tri varianty koronavírusu a dúfajú, že v najbližších dňoch začnú robiť pokusy s variantom omikron.