Unikli tajné informácie zo zákulisia Farmy: Prehovorili súťažiaci aj odvážni diváci, toto by mali vedieť všetci fanúšikovia

Hoci sú už všetci súťažiaci z Farmy doma, v televízii momentálne mohli diváci vidieť deviaty duel, v ktorom vypadol Roman. Na Farme je však stále veľa súťažiacich, pričom každý z nich má rovnakú šancu na výhru. Teda okrem jedného, ktorý sa stihol prezradiť a diváci už teraz vedia, že vypadol ešte pred finále.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nie je to tak dávno, ako sme vás v článku informovali, že Karin svoje vypadnutie zo šou prezradila skôr, než bolo odvysielané v televízii. Diváci Farmy ju totiž videli v akvaparku a tiež tvrdili, že je to ona, kto vytvára príspevky na jej profile na sociálnej sieti, keďže ju mal prezradiť jej štýl písania. Tieto obvinenia sa neskôr ukázali ako pravdivé a Karin skutočne vypadla.

Ako to bolo v skutočnosti

Teraz Karin, ako zachytil portál Plus 1 deň, vysvetlila, že vypadnúť chcela a celé to mala vopred premyslené. V dueli totiž síce vyhrala 3:0 nad Lenou, no nakoniec sa rozhodla odstúpiť a Lenu zvolila za farmárku týždňa.

„Presne takto som chcela, aby to dopadlo, že som sa tu chcela ešte ukázať, ale ja by som svoju vstupenku do Farmy chcela Lenke prenechať. Ja som tu pochopila všetko a dosiahla som to, čo som chcela, a preto by som bola radšej, keby bojovala Lenka aj za mňa. Už posledné dni, týždne, aj odlúčenie kravy od teliatka, mi spôsobilo, že potrebujem ísť domov za svojou dcérou,” vysvetlila Karin.

Keďže sa objavovali dohady o tom, že Karin sa vopred dohodla so štábom a nebol to jej nápad, rozhodla sa toto svoje rozhodnutie obhájiť. Pokračovala: „Tak som to chcela a tak som sa rozhodla ja. Absolútne nechcem už ani raz vidieť ani počuť, že to bolo dohodnuté s niekým. JA som ten život Lenke chcela darovať, JA som za tou dcérou domov chcela ísť a dala som prednosť predtým, aby som vyhrala nejaké prachy alebo bola čo najdlhšie vo Farme. Ja som sa proste takto rozhodla. Prisahám na moju rodinu, že toto je moje rozhodnutie, ktoré tam padlo a je reálne, nebolo s nikým absolútne dohodnuté. A viem, že v mojej Farme 10 sa tiež takto život raz daroval, urobila to Brychtová, lebo tiež pustila svoj život a neviem, komu to vtedy darovala. Len aby ste vedeli, no.“

Karin však nie je jediná farmárka, ktorá sa stihla prezradiť ešte skôr, než boli všetci doma. Diváci Farmy totiž stretli ešte jedného zo súťažiacich, čím sa potvrdilo, že rozhodne 16. sériu nevyhrá.

Kto sa prezradil