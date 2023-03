Unikátne tajomné jazero dokáže zmeniť zvieratá na kameň. Voda ich môže popáliť, takto to prebieha

V severnej Tanzánii sa nachádza skutočne unikátne jazero, ktoré svojím vzhľadom už na prvý pohľad priťahuje zvedavé oči ľudí. Ako však vysvetľuje Live Science, má desivú schopnosť — zvieratá dokáže premeniť na kameň. Nie je v tom žiadna mágia, ako by ste si možno mysleli. No ako je to možné?

Jazero nesie názov Natron a vďaka tomu, že hýri pestrými farbami, je snáď neprehliadnuteľné a pre človeka pútavé. Britannica uvádza, že jeho voda je teplá a obsahuje soľ, sódu či magnezit.

Práve vďaka svojej teplote, ktorá môže dosahovať vysoké hodnoty, tu môžete stretnúť plameniaky. Pre živočíchy, ktoré ale nie sú jeho prostrediu prispôsobené, však môže byť nebezpečné.

Zvieratá skamenejú

Podľa portálu LADbible obsah soli vo vode a vysoké alkalické pH môžu spôsobiť, že niektoré zvieratá skamenejú. Keď prídu o život, vytvoria sa z nich sochy ako z iného sveta.

Live Science vysvetľuje, že úroveň pH dosahuje hodnoty 10,5, čím sa voda v jazere stáva žieravou a zvieratám spôsobuje popáleniny. Obsahuje aj uhličitan sodný, ktorý sa používal pri egyptskej mumifikácii a podobne pôsobí aj na mŕtve živočíchy. Natron navyše nie je iba názov tohto jazera, ale aj starý názov pre sodík.

Vznikli tu virálne fotky

Na sociálnych sieťach kolujú unikátne čiernobiele fotografie istého Nicka Brandtona, ktoré tento jav dokonale zachytávajú a až z nich naskakujú zimomriavky. Zvieratá sa na fotkách hrdo týčia v plnej svojej kráse, avšak sú premenené na „kameň“.

Tieto snímky sú však štylizované. Fotograf svoje objekty síce našiel v okolí jazera, no potom ich sám uložil do „polohy“, ktorú pre svoje fotografie chcel.