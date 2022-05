Unikátne miznúce prírodné wellness u našich susedov: Voda dosahuje až 29° C a okúpete sa tu zadarmo

Na Slovensku nájdeme množstvo prírodných unikátov. Napríklad v podobe horúcich wellness pod holým nebom, ktoré prinášajú výnimočný zážitok, navyše úplne zadarmo. Kde takéto miesta nájdete, sa dozviete v našom prehľade. Tentokrát si predstavíme podobné miesto, ktoré sa nachádza u našich rakúskych susedov, a to priamo v horskom prostredí.

V článku sa dozviete aj: Kde sa toto prírodné wellness nachádza?

V čom je výnimočné?

Prečo je máj mesiac, kedy sa v ňom je možné kúpať?

Aké účinky má k ľudskému organizmu?

Čo môžete robiť v jeho okolí?

Mestečko Villach v spolkovej krajine Korutánsko nájdete na juhozápade Rakúska a je preslávené okrem iného aj svojimi liečivými prameňmi. Pre prichádzajúcich turistov sú veľkým lákadlom napríklad vybudované miestne kúpele, ktoré sú podľa webu Dromedár preslávené celosvetovo.

Pre tých, ktorí by sa chceli okúpať v liečivej termálnej vode, ale kúpele ich až tak nelákajú, má ukrytý menej známy klenot.

Ukrytý v horách

Prírodný termálny prameň Maibachl by sa dal pokojne prirovnať k horúcim prameňom, ktoré nájdeme na Slovensku, no v mnohom sa od nich aj líši. Spoločné majú to, že sa nachádza uprostred prírody, jeho voda sa vyznačuje blahodarnými účinkami, má príjemnú teplotu a dokonca ponúka tento svoj zážitok verejnosti úplne zadarmo, píše stránka welcome2villach.

Miznúce jazierko

Vysvetľuje, že jeho názov „Maibachl“ alebo v angličtine „May Stream“ – čo v preklade znamená májový prúd, ho dokonale vystihuje. Ideálne podmienky na kúpanie prináša v práve v tomto mesiaci. Dôvod je jednoduchý. Práve sa roztápa sneh v miestnom pohorí Dobratsch, kde sa nachádza. A okúpať sa v jazierku je možné predovšetkým po silných dažďoch alebo pri roztápaní snehu.

Môžeme ho teda označiť za miznúce prírodné bohatstvo, ktorého atmosféru v plnej kráse sa oplatí zažiť. Pri správnom načasovaní však ponúka kúpanie nie iba v máji. Zberač jedinečných miest Waymarking vysvetľuje, že Maibachl je výnimočný aj svojou polohou. Nachádza sa vo vysokohorskom prostredí a je položený vyššie, než ostatné termálne pramene. A to je dôvodom, prečo v ňom voda nie je vždy. Dodáva, že okrem mája je ideálny na kúpanie aj september, čiže obdobie konca leta.

Blahodarné účinky pre ľudský organizmus

Maibachl pozostáva z dvojice jazierok, ktoré sú monitorované, a tak sa nemusíte obávať žiadneho rizika. Práve naopak, ich voda prináša celý rad zdravotných benefitov. Obsahuje totiž vápnik a horčík alebo hydrogénuhličitan, ktoré sú prospešné pri liečbe osteoporózy a kardiovaskulárnych ochoreniach.

Okrem toho je výborným stimulom stresu, uvádza portál VisitVillach. Niet sa čomu čudovať, už iba prostredie lesa, v ktorom sa nachádza, dokáže človeka prinútiť prepnúť na iné myšlienky. Kúpanie uprostred prírody a mimo kúpalísk či vystavaných kúpeľov má nepochybne svoje čaro a aj preto sa toto miesto teší obľube.

Azúrová farba a príjemná teplota

Teplota vody termálneho jazierka dosahuje 28 – 29° C, čo znamená, že dokáže zahriať, aj keď je vonku chladnejšie. Je hlboké 1 až 1,2 metra a pýši sa azúrovo modrou farbou. To znamená, že si v ňom môžete aj pohodlne zaplávať. Vďaka jeho veľkosti si ho môžete naplno vychutnať aj v prípade, že sa v ňom práve kúpu iní ľudia a nemusíte sa obávať z toho, že by ste sa tlačili na kope.

Zadarmo pre všetkých

Vstupné sa tu neplatí, takže kúpanie v tomto prírodnom wellness je úplne zadarmo a môžete ho navštíviť kedykoľvek máte chuť a nemusíte sa prispôsobovať otváracím hodinám. Na mieste sa ale nenachádzajú prezliekacie kabínky alebo toalety, tak sa na to pri návšteve dopredu pripravte.

Ak sa sem vyberiete, môžete si vychutnať aj ďalšie zaujímavé miesta v okolí. Portál Planet Ware priniesol zoznam najlepšie hodnotených atrakcií a aktivít v meste Villach. Jeho prehliadka poteší milovníkov histórie, gastra aj prírody. V zimných mesiacoch si tu prídu na svoje lyžiari a po zvyšok roka napríklad cyklisti, keďže sa v okolí nachádza množstvo cyklotrás.

Ak sa rozhodnete navštíviť jazierko Maibachl alebo akékoľvek iné miesta na okolí, tak iba už klasicky dodávame, že dbajte na udržiavanie poriadku, aby mohli robiť radosť aj ďalším ľuďom, ktorí si ich prídu užiť.

Viac o podobných prírodných unikátoch aj svetového charakteru, ktoré sa nachádzajú neďaleko za hranicami u našich okolitých susedov, nájdete v našom staršom článku.