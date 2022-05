Adam prerába dodávky na obytné vany: Na jednej pracujem 600 hodín, cena prestavby dnes začína na 28-tisíc eurách

Adam Havlovic z Plzne ukazuje, ako to vyzerá, keď sa vášeň stane prácou na 200 %. Spojil svoju záľubu pre cestovanie, autá a prácu s videom, a začal prerábať dodávky na obytné. Ako sám hovorí, je perfekcionista, čo dokazujú aj jeho prerábky, ktoré upútajú už na prvý pohľad. Zároveň sú funkčné a Adamovým mottom je priniesť komfort, nech ste už na cestách za akýchkoľvek podmienok.

V detstve jazdil s rodičmi na výlety obytnými dodávkami. Keď ich vymenili za apartmány, už vo svojich 14-15 rokoch vedel, že to nie je nič pre neho. Po strednej škole sa vybral s priateľkou na Škode Octavia do Mangartského sedla v Slovinsku, kde si vyskúšal spanie v aute. Dnes o tom hovorí ako o najlepšom zážitku, ktorý ho priviedol k prerábaniu dodávok. Na ďalšom výlete ho posunul o level vyššie a na Forde Galaxy si upravil interiér auta podľa vlastných predstáv.

Vyštudoval multimédiá a natáčaním videí si privyrábal už popri škole. Vďaka tomu si mohol našetriť na prvé vlastné auto. Napokon sa rozhodol doviesť z Nemecka dodávku, na prerábke ktorej začal intenzívne pracovať.

Z Adamovej záľuby sa stala práca, ktorej sa dnes venuje naplno. Je známy svojimi videami na YouTube kanáli s názvom Adam’s Life, ktoré majú desiatky až stovky tisíc zhliadnutí a dokumentujú proces jeho vlastnoručných vstavieb dodávok.

V rozhovore s Adamom sa dozviete aj: Aké boli jeho začiatky s prerábaním dodávok a ako sa dostal k natáčaniu videí na YouTube?

Ako vyzerá samotná vstavba dodávky?

Čo všetko obsahuje obytná dodávka a aké sú najčastejšie požiadavky zákazníkov?

Koľko času dodávkam venuje?

Aká je dnešná cena kompletnej prerábky od materiálov po samotnú prácu?

Ako vyzerala prerábka dodávky, ktorú si si ako prvú kúpil a akú úlohu pri nej zohral YouTube?

Majiteľ YouTube kanála, ktorý mal vyše 100-tisíc odberateľov, ho už nevyužíval, tak hľadal niekoho, kto by naň tvoril. Zvratom pre mňa bola práve táto súťaž, ktorú usporiadal. V tom čase som mal dodávku už rozostavanú, takže bolo o čom točiť a úplne krásne to do seba zapadlo.

Súťaž som vyhral a začala náročná práca, aby som stihol uživiť tento YouTube kanál, pretože dodávať každý týždeň video o prestavbe a k tomu ešte zarábať peniaze, aby som na prestavbu mal, bolo náročné.

Ocitol som sa v takom móde, že aby som to zvládal, pracoval som pondelky až nedele, bez víkendov.

Ale spätne to vidím ako dobré rozhodnutie, pretože keby ma nehnal ten pocit, že „musím vydať video“, pretože ľudia naň čakajú, tak si myslím, že by som robil menej. Rodičia ma podporovali, aj keď v tom najprv nevideli moju víziu. Finančne som v prerábkach bol ale celú dobu iba ja sám.

Mal si predtým nejaké skúsenosti s podobnou manuálnou prácou?

Do tej doby som robil videá, grafiku a 3D dizajn, takže som iba sedel pri počítači. Manuálna práca ma ale začala veľmi baviť. Páčilo sa mi, že keď niečo postavím, reálne vidím výsledok. A druhá vec, nemusel som stále iba premýšľať, keďže som začal robiť viac rukami, ale predtým som nemal žiadne podobné skúsenosti. Iba ma to zaujímalo a pozeral som si na YouTube videá.

No mám zručného otca, ktorý je inžinier, takže u neho som videl, čo a ako. A potom to bola iba čistá prax. Nebaví ma dlho sa niečo učiť teoreticky, musím to ísť hneď vyskúšať. Vo väčšine prípadov to bola metóda pokus a omyl, kým som sa to naučil.

Ako vyzerali tvoje úplne prvé prestavby? Podľa čoho sa snažíš rozvrhnúť priestor auta? Čo všetko obsahuje?

Vo Forde Galaxy bol upgrade vyvýšená posteľ o 30 centimetrov, aby sa pod ňu dali dať veci, aby sa zväčšil úložný priestor a bola tam rovná posteľ. K tomu som pridal podsvietenie LED páskami, USB a power banku. Ale to bol iba základ. Rád posúvam veci ďalej, nie som spokojný, keď je niečo iba urobené. Snažím sa to stále vylepšovať a premýšľam nad tým, ako by to mohlo byť ešte lepšie.

Druhým krokom bola prestavba veľkej dodávky, kde som si zobral skúsenosti z tých „obytňákov“, s ktorými sme kedysi jazdili s rodičmi na výlety. Urobil som tam presne to, čo sa nám na nich páčilo a zároveň prerobil to, čo nie.

Základom bol pre mňa plný komfort a nezávislosť. Aby som mohol tráviť čas v dodávke za akéhokoľvek počasia, aj sa osprchovať, najesť a vyspať.

Koľko času trvá prerobenie jednej dodávky?

Záleží to na prepracovanosti. Na svojej prvej dodávke som strávil zhruba 600 hodín. Keď som staval pre rodičov Sprintera, tak som s ním strávil určite cez 800 hodín. Brali sme ho od podlahy a urobilo sa všetko, čo sa malo. Ale keď sa nerobia extra vychytávky, tak mi to teraz zaberie tých už spomínaných 600 hodín.

Ako si prešiel od prestavby dodávok pre seba ku zákazkám na objednávku?

Prvotná myšlienka bola, že si budem dodávky stavať pre seba. Na začiatku som si vôbec nemyslel, že by ma to mohlo raz aj živiť. Mal som čistú radosť z toho, že ma to baví a chcem to robiť. Pri druhej dodávke sa mi ozvali zo Slovenska, že by chceli prerábku. Potom v septembri minulého roka sa to zrazu roztrhlo a ozvalo sa mi veľmi veľa ľudí. Aktuálne mám prestavby dané na rok dopredu a otváram nový termín až v máji budúceho roka.

Je to teda tvoja práca na „plný úväzok“ alebo sa venuješ aj niečomu inému?

Teraz je to moja práca na 110 %. Stále to robím sám, tak aby som to stíhal, pracujem od pondelka do nedele. Niekedy robím od deviatej do deviatej, ale baví ma to. Okrem toho otec má svoju firmu a potrebuje pomôcť s mediálnym základom, takže aj tomu sa snažím venovať nejaký čas. Ale hlavné sú dodávky.

Teraz od prvého mája by sa ku mne mal pridať zamestnanec, takže už by sa to mohlo lepšie rozbehnúť, pretože ja by som tiež chcel niekedy využívať našu dodávku a cestovať. (Smiech)

Ako vyzerá samotný proces zákaziek? Pomáhaš aj s kúpou auta?

Najprv sme ponúkali aj dovoz auta. Teraz sa už do toho nepúšťame a robíme to iba pri špeciálnych kusoch. Ale inak som súčasťou aj pri výbere auta. Dokážem poradiť aké, s akou konfiguráciou, dĺžkou či výškou zvoliť.

A ďalej už závisí čisto na tom, kto má aké požiadavky. Ale väčšinou za mnou ľudia chodia s tým, že videli nášho Sprintera, jeho rozloženie sa im páči a chcú presne také isté. Myslím si, že tam som urobil univerzálny dizajn, ktorý by mal vyhovovať väčšine. Ale, samozrejme, ak príde niekto, kto potrebuje miesto na bicykle, paddleboard alebo surfy, tak prestavbu tomu prispôsobím, aby bola dodávka čo najviac praktická a urobená priamo na mieru.

Aká je cena takejto prerábky?

Ako príklad uvediem náš Sprinter – je to plnohodnotná prestavba s veľmi dobrou výbavou – ponúka varenie na indukcii, teplú vodu a je to nezávislá dodávka. Takáto prestavba stojí väčšinou materiálovo okolo 350-tisíc českých korún (14 340 eur) v priemere k dnešnému dátumu. Úprimne neviem, čo urobia ceny materiálov do budúcna. To isté platí, keď sa teraz naceňujú vstavby, ktoré budú za rok, to sa v tejto dobe nedá absolútne povedať.

Cena práce vychádza veľmi podobne. Takže dohromady sme niekde pri sume 700-800-tisíc korún (28-tisíc až po 33-tisíc eur), aby to malo všetky atribúty. Môžeme ísť vyššie, ale aj nižšie. Ale ako hovorím, je to k dnešnému dátumu, keďže sa ceny môžu meniť a skôr rásť.

Čo tvoje skúsenosti s cestovaním v dodávke?

Nie som cestovateľ, ktorý by cestoval na veľkú diaľku. Obľúbil som si talianske Dolomity, pretože mám rád lezenie, chodenie po horách, ferraty a tak. Navyše Dolomity sú na takéto cestovanie výborné. Všade sú odpočívadlá a miesta, kde sa dá zastaviť. Riadim sa pravidlom, že nikdy nestojím na jednom viac ako 24 hodín. Buď sa niekde vyspím a potom idem niekam ďalej, aby som bol v pohybe a nebolo o tom, že niekde campujem.

Rád by som sa pozrel do Škandinávie. Na Island, kde sme už boli s bratom, ale tentokrát by som sa sem chcel znova vrátiť s dodávkou, dostať sa do vnútrozemia a poriadne to tam prejsť a zastaviť sa na Faerských ostrovoch. Do budúcna by som sa rád pozrel do menej prístupných krajín, ako je napríklad Gruzínsko. To sú zhruba plány, ale či si na ne nájdem čas, to vôbec neviem.

Môže si takto prestavať dodávku každý?

Čo sa týka vstavieb, ak sa chce do toho pustiť niekto sám, tak nech to určite urobí. Za mňa to bola úžasná cesta a cestovať v niečom, čo som si sám postavil, je skvelé.

Ale aby to človek naozaj dokončil a dotiahol do finále, kedy si povie, že to mám hotové 100 % a je to legálne, tak ho čaká fakt náročná cesta. Prepáli pri tom minimálne tých 500-600 hodín a bude to ťažké.

Na prvýkrát sa rozhodne niečo nepodarí. Mne dvakrát tiekli okná, tak som ich musel dvakrát tesniť. Alebo mi okno prasklo, takže to urobilo ďalších vyhodených 3-tisíc (českých korún). Preto radšej takto dopredu ľudí varujem. Ale na konci je to úžasný pocit.

Akurát nesmiete byť takí perfekcionisti, ako som ja, pretože stále budete nespokojní. S tým treba počítať. No ak chcete mať dodávku hotovú bez starostí, peknú a vedieť, že je urobená správne, tak mi napíšte, to je asi ten najlepší variant. (Smiech)