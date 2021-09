Uniesli ju, držali v skrini a znásilňovali. Napokon sa sama pridala k teroristom, ktorí jej vraj vymyli mozog

V sérii najznámejších únosov všetkých čias nesmie chýbať príbeh Patty Hearst, ktorý je v niečom predsa len trochu odlišný, než tie ostatné. K radikálom, ktorí ju uniesli, držali v zajatí a vydierali jej rodinu, sa napokon sama pridala a pomáhala im páchať trestné činy.

Patty Hearst nebolo náhodným dievčaťom, ktoré sa stalo obeťou únosu. Stala sa presne vytypovaným cieľom, práve vďaka vplyvnej rodine, z ktorej pochádza.

Pochádza z dobrej rodiny

Celým menom Patricia Campbell Hearst sa narodila 20. februára 1954 v San Franciscu, v Kalifornii. Je vnučkou vydavateľského magnáta Williama Randolpha Hearsta. Hearst bol dôležitým a bohatým podnikateľom, vydavateľom novín a politikom. Dokonca stál za najväčšou mediálnou spoločnosťou v krajine.

A práve to zaujalo skupinu Symbionese Liberation Army (SLA). Jej členmi boli revolucionári pôsobiaci v Kalifornii v 70. rokoch. Bola založená v roku 1973 a za jej vznikom stál muž menom Donald DeFreeze. Ešte pred založením organizácie bol viackrát zadržaný za domácke zhotovovanie bômb a držanie zbraní. Vo väzení sa však nezdržal a vďaka úteku sa dostal na slobodu.

Skupina žiadala zatvorenie väzníc aj koniec monogamie

SLA mala ďalších sedem členov, mužov aj žien. Vymysleli si heslo “Smrť fašistickému hmyzu, ktorý sa priživuje na živote ľudí” a používali ho pri svojej verejnej komunikácii. Ich hlavným cieľom a požiadavkami malo byť zatvorenie všetkých väzníc, koniec monogamie a zrušenie inštitúcií, ktoré živili kapitalizmus. Práve ten sa stal ich najväčším nepriateľom.

Najväčší rozruch na verejnosti spôsobili po únose Patty Hearst. Večer 4. februára 1974 vtrhla trojica členov SLA do bytu, kde žila spoločne so svojím snúbencom, 51-ročným Stephenom Weedom. Toho omráčili fľašou vína a svoj cieľ mali jednoducho na dosah. Únos sprevádzalo aj niekoľko výstrelov zo zbraní na odstrašenie susedov a ľudí na ulici, ktorí ich pristihli pri tom, ako mladú 19-ročnú Patty násilne tlačia do kufra auta.

Držali ju zamknutú v skrini, znásilňovali a vyhrážali sa jej smrťou

Správy o únose vplyvnej dedičky sa rýchlo rozniesli. SLA však vydala verejnú správu, v ktorej upozornila, že každý pokus o jej záchranu bude potrestaný brutálnou popravou mladého dievčaťa. Od jej rodiny si skupina sľubovala pomoc s oslobodením ich dvoch členov z väzenia, ktorí boli odsúdení za vraždu. To sa však nestalo, tak si vymysleli iné požiadavky.

Patty mala byť po únose minimálne týždeň držaná zamknutá v skrini so zviazanými rukami a previazanými očami, aby nič nevidela. Na dennom poriadku počúvala vyhrážky od vodcu skupiny, ktoré jej podrobne opisoval – ako bude umierať pomalou a bolestivou smrťou. Pridalo sa k tomu aj jej znásilňovanie.

Patty sa zrazu zmenila

Osem dní od jej únosu prišla skupina so svojou prvou požiadavkou. Svoju zvukovú nahrávku poslali do rozhlasu a žiadali v nej, aby Pattyina rodina dala ľuďom v núdzi jedlo. Ak sa tak stane, Patty mala byť prepustená. Celkovo tak poskytli potraviny tisíckam ľudí v hodnote 2 miliónov dolárov. Ako sa však ukázalo, nestačilo to. Nie iba únoscom, ale nepáčilo sa to ani Patty, ktorá od svojej rodiny čakala viac.

Stalo sa tak niečo, čo verejnosť a ani rodina Patty nečakali. Pridala sa na stranu svojich únoscov. Dokonca svojím rodičom adresovala niekoľko verejných vyhlásení, v ktorých ich odsúdila. Keďže distribúcia jedla chudobným neprebehla úplne podľa predstáv vydieračov, poslali ďalšiu nahrávku, v ktorej Patty hovorí, že jej rodina spôsobila katastrofu.

Sama si vybrala život s teroristickou skupinou

To však nebolo ani zďaleka to najhoršie, čo ľudia z úst Patty počuli. 50 dní po jej únose sa dostal na verejnosť záznam, v ktorom Patty opísala svoju situáciu. Povedala, že mala dve možnosti. Buď mohla byť prepustená alebo sa pripojí ku skupine radikálov SLA a bude bojovať za slobodu všetkých utláčaných ľudí. Ako už môžete tušiť, vybrala si tú druhú možnosť a z uneseného dievčaťa sa razom stala spolupáchateľka trestných činov.

Tu treba dodať, že Patty už ani predtým nebola úplným anjelikom. Holdovala drogám, sexu a rovnako jej zásnuby s o viac ako 30-ročným mužom môžu vyzerať dosť zvláštne. Takýto krok by však nikto od nej nečakal.

Vykradla banku so samopalom v ruke

15. apríla 1974 došlo ku prepadnutiu banky zo strany SLA, na ktorom zohrávala dôležitú úlohu aj Patty, ktorá už prijala nové meno – Tania. Podľa jej vlastných slov z tohto obdobia sa k organizácii pripojila z vlastnej vôle. Na záznamoch z lúpeže v banke a ďalšieho vykradnutia obchodu držala v ruke zbrane a aktívne sa na nich podieľala.

Udalosti sa dali do pohybu a o mesiac na to, 17. mája, vtrhla polícia do sídla SLA a pri svojej razii zabila niekoľkých členov skupiny. Dokonca aj samotného vodcu Donalda DeFreezea. Zvyšok členov pokračoval v lúpežnom prepadávaní aj ďalej.

Dramaticky schudla a kleslo jej IQ

Patty zostala aj naďalej na úteku. K jej zadržaniu došlo až 18. septembra 1975. So skupinou SLA spolupracovala viac ako rok. Keď ju vyšetrovatelia našli, odviedli ju do zatýkacej cely práve kvôli spomínaným lúpežiam či bombovým útokom. V uplynulých mesiacoch nebola hľadaná ako obeť únosu a násilného držania, ale ako nebezpečná členka SLA, ktorá sa podieľala na zločinoch spoločne s nimi.

Možno sa pýtate, prečo si namiesto slobody vybrala spoluprácu s organizáciou, ktorú FBI považuje za teroristov a prečo sa po dvoch mesiacoch od svojho únosu nechcela vrátiť na slobodu. O jednoznačnej odpovedi sa dá iba polemizovať.

V priebehu týchto mesiacov sa Patty zmenila. Rapídne schudla až na kritickú váhu a dokonca jej kleslo IQ. Pri jej obhajobe sa spomínali ako hlavné dôvody, prečo robila to, čo robila, vymývanie mozgov alebo takzvaný štokholmský syndróm.

Odsúdená na roky väzenia dostala milosť

Práve v ich dôsledku mala SLA manipulovať s mladou Patty. Súdny proces sa stal rovnako ako celý prípad mimoriadne sledovaným. Ale snaha obhajoby presvedčiť súd o tom, že Patty nekonala podľa vlastného úsudku, nestačila a jej konečný rozsudok znel sedem rokov za mrežami.

Z tohto trestu si však odsedela iba dva roky a napokon jej v roku 2001 prezident USA Bill Clinton udelil milosť. Mohla tak začať žiť na slobode úplne od začiatku. A tak sa aj stalo. Radikálna skupina SLA rovnako skončila a jej poslední dvaja členovia boli zatknutí v rokoch 1999 a 2002.

Zapísala sa do novodobých dejín Ameriky

Patty sa vydala iba dva mesiace po prepustení z väzenia za policajta, s ktorým sa spoznala počas svojho zadržania. Začala byť aktívna v rôznych charitatívnych organizáciách. V roku 1981 publikovala knihu s názvom Every Secret Thing, v ktorej opísala svoje pôsobenie v SLA. Dokonca sa stala herečkou a dostala role vo viacerých filmoch.

Jej príbeh sa stal inšpiráciou pre viacero hraných filmov alebo dokumentov. Spomeňme napríklad šesťdielnu minisériu z roku 2008 The Radical Story of Patty Hearst, ktorá skúma, či bola Patty skutočne obeťou alebo naopak, darebákom. Hovorí o jej transformácii z unesenej dedičky na teroristku. Za zmienku stojí aj životopisný film Patty Hearstová, ktorý opisuje Patty ako legendu, ktorá sa zapísala do novodobých dejín Ameriky.