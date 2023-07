Uniesli ho z obchodu, našli len jeho hlavu: Smrť nevinného 6-ročného chlapca ale napokon zachránila 350-tisíc detí

Rodičom Adama Walsha sa zrútil celý svet po tom, ako bol chlapec unesený a napokon zavraždený. Rozhodli sa ale, že nezatrpknú. Robili všetko, čo bolo v ich silách, aby zabránili tomu, aby si traumou, akú prežili oni, prechádzali ďalší rodičia.

V článku sa dozviete aj: čo sa stalo s Adamom Walshom;

prečo polícia nahnevala celý národ;

ako Adamovi rodičia zachránili 350 000 detí;

ako jediný prípad uneseného chlapca zmenil celý systém.

Stačilo pár minút nepozornosti

Ako informuje web All That Is Interesting, 27. júla tohto roka ubehlo presne 42 rokov odo dňa, ktorý sa pre rodinu Walshovcov začal celkom nenápadne, no skončil tragédiou, akú by ste nepriali ani tomu najhoršiemu nepriateľovi. 6-ročný Adam Walsh sa so svojou mamou vydal do jedného z floridských nákupných centier. Adamova mama Revé si chcela pozrieť nejaké svietidlá, no rozhodla sa nechať chlapca, nech sa so skupinkou starších detí, ktoré obdivovali hernú konzolu, hrá v oddelení s hračkami len o pár uličiek ďalej. Netušila, že to bude naposledy, čo ho uvidí živého.

Tínedžeri, s ktorými bol aj Adam, museli z obchodu odísť. Robili neporiadok, tak ich strážna služba vyhodila. Adam údajne odišiel s nimi. Bol hanblivý a bál sa strážnikovi povedať, že k skupinke nepatrí a jeho matka je stále v obchode, len si odbehla. Keď sa po Adama vrátila, nenašla ho. Okamžite preto zalarmovala strážnu službu, no márne, po chlapcovi akoby sa zľahla zem, píše web History.

Bolo spustené masívne pátranie, no jeho výsledok bol ako vystrihnutý z tej najhoršej nočnej mory. 10. augusta našli dvaja rybári chlapcovu hlavu v odvodňovacom kanáli. Bolo jasné, že Adama niekto spred obchodného centra uniesol a brutálnym spôsobom zavraždil. Aj keď polícia nesedela so založenými rukami, Adamov prípad ostával dlho nevyriešený a zvyšok jeho telesných pozostatkov sa nikdy nenašiel. O dva roky neskôr sa ale k vražde priznal v tom čase už známy kriminálnik Ottis Toole. Pomáhať mu mal komplic a zároveň milenec Henry Lee Lucas.

Ottis Toole, ktorý bol mentálne zaostalý, sa rád chvastal tým, že svoju prvú obeť zavraždil už ako 14-ročný a podľa portálu Biography tvrdil, že zabil viac ako 100 ľudí. Niektoré z obetí mal aj zjesť, no vzhľadom na nedostatok dôkazov polícia nevie, koľko ľudí Ottis reálne pripravil o život a koľko si toho len navymýšľal.

Verejnosť bola na políciu nahnevaná

Podľa webu CBS News, neskôr svoje priznanie, týkajúce sa Adamovej vraždy, stiahol a polícia mala aj tak zviazané ruky, pretože Toole nemal žiaden dôkaz o tom, že Adama Walsha naozaj zabil on. Verejnosť bola nahnevaná, oficiálne nebol zo zločinu nikto obvinený celé roky. Až v roku 2008 policajné oddelenie oznámilo, že prípad uzatvára. Za páchateľa napriek nedostatku dôkazov prehlásila Ottisa, ktorý v roku 1996 zomrel za mrežami, kde si odpykával trest za nesúvisiaci zločin. Chvíľu sa ale uvažovalo nad tým, či chlapca nezabil Jeffrey Dahmer, keďže v tom čase žil na Floride aj on.

Smrť Adama Walsha podnietila jeho rodičov Johna a Revé k tomu, aby pomáhali predísť ďalším podobným prípadom. Len dva roky pred Adamom totiž zmizol cestou do školy ďalší chlapec – Etan Patz. Ľudia boli frustrovaní, zdalo sa im, že polícia toho nerobí dosť a koná pomaly. Neraz sa podľa portálu TIME čakalo až 72 hodín, kým vôbec bolo spustené pátranie a susediace policajné oddelenia navzájom nespolupracovali.

Prípad Adama bol katalyzátorom, ktorý zmenil zákony, aj postupy týkajúce sa zmiznutia detí. Adamovi rodičia navyše len štyri dni po synovom pohrebe založili organizáciu, ktorá sa zaoberala pátraním po nezvestných deťoch (Adam Walsh Outreach Center for Missing Children).