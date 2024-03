Únia je o voľnom pohybe osôb a tovarov: Šutaj Eštok tvrdí, že Slovensko podporuje rozšírenie Schengenu

Hlavnými bodmi pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Bruseli bolo dianie na Ukrajine a Blízkom východe a fungovanie Schengenu, a to aj v kontexte nelegálnej migrácie. Uviedol to pre TASR minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po skončení rokovaní.

Minister ocenil, že rada ministrov privítala nových partnerov v Schengene, konkrétne Bulharsko a Rumunsko, ktoré v marci zrušia vnútrohraničné kontroly na letiskách a v prístavoch. „Verím, že v krátkom čase budú aj našimi plnohodnotnými partnermi. Únia je o voľnom pohybe osôb a tovarov a ak môžeme Schengen rozširovať o členské štáty, ktoré sú pripravené, a z nášho pohľadu je to aj Bulharsko a Rumunsko, tak budeme radi, keď to bude čo najskôr,“ uviedol. Podporuje snahy oboch krajín, aby došlo aj zrušeniu kontrol na vnútrozemských hraniciach, dodal.

Minister zdôraznil, že Schengen je dobrý projekt, aj keď momentálne osem krajín EÚ má v dôsledku migračných tlakov kontroly na vnútorných hraniciach. Spresnil, že debaty v Bruseli sa týkali aj lepšej ochrany schengenských hraníc pred nelegálnou migráciou, čo je súlade s Novým paktom o azyle a migrácii. Ministri hovorili o nových migračných trendoch a vlnách, o presune hlavných migračných tokov, kde podľa jeho slov cítiť politiku novej slovenskej vlády, lebo Slovensko už nie je stredobodom záujmu migrantov.

Témou bola migrácia, ale aj pašovanie drog

Ocenil, že takzvaný Schengenský Eurobarometer, vypracovaný Európskou komisiou, ktorý podáva informácie o aktuálnom vývoji v schengenskom priestore, dopadol pre Slovensko dobre vo všetkých oblastiach a Slovensko je v Európe vnímané ako dôveryhodný partner. Pripomenul, že cez videohovor sa do debát zapojil aj ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko, ktorý svojich rezortných kolegov informoval nielen o krokoch v oblasti migrácie, ale aj o kontrole zbraní, ktoré Ukrajina dostáva v kontexte ruskej agresie.

„Ukrajina je dnes zásobená tou najmodernejšou technikou. Uistil nás, že robia všetko pre to, aby sa tie zbrane nedostávali na čierny trh,“ povedal Šutaj Eštok. Dodal, že ministri sa zhodli na tom, že dianie na Blízkom východe kladie veľké výzvy pre EÚ z hľadiska jej bezpečnosti a sú obavy, že vzniknú nové migračné vlny smerom do Európy. Privítal preto spoluprácu EÚ s tretími krajinami, čo aj Slovensko vníma ako nástroj, ktorý by mal vyriešiť problém migrácie, pretože treba konať tam, kde nelegálna migrácia vzniká. Upozornil, že ide o krajiny západného Balkánu a Afriky, najmä o Tunisko a Egypt, a že kľúčová je spolupráca s Tureckom, ktoré je akousi vstupnou bránou pre migrantov do Európy.

Ministerské debaty sa týkali aj nelegálneho obchodovania s drogami aj pri riešení migračných otázok, lebo je známe, že pašeráci ľudí neprevážajú cez hranice nezákonne len utečencov, ale aj drogy a iný zakázaný tovar. „Je to téma, ktorá je zaujímavá pre Európsku úniu, záujem o jej riešenie, a my ako Slovensko budeme robiť všetko, čo budeme môcť, aby sme boli stabilným a riadnym partnerom aj v boji proti drogovej trestnej činnosti,“ vysvetlil Šutaj Eštok. Dodal, že na Slovensko, ktoré nemá prístup k moru, zatiaľ nie sú z tohto hľadiska žiadne špecifické povinnosti či požiadavky. „Samozrejme, je tam nejaký štandardný balík opatrení, ktorý my budeme časom prijímať,“ odkázal minister.