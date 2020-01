Umelá inteligencia prekonala odborníkov: Dokázala zachytiť rakovinu, ktorú si rádiológovia nevšimli

Umelá inteligencia prekonala odborníkov pri diagnostike rakoviny prsníka z mamografických snímok. Špeciálne navrhnutý program dokázal pri testovaní zachytiť rakovinu, ktorú si na snímkach rádiológovia nevšimli, a tiež ignoroval znaky, ktoré naopak označili za možné nádory. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorá vyšla v odbornom časopise Nature. Softvér s umelou inteligenciou, ktorý vyvinul Google Health, musí prejsť ešte klinickými testami, no mohol by zefektívniť vyšetrenia prsníkov a pomôcť zdravotníckym službám potýkajúcim sa s nedostatkom odborníkov.

Program analyzuje mamografické snímky tromi spôsobmi a zo zistení následne vytvorí celkový výsledok. Vedci učili softvér s pomocou snímok od viac ako 76-tisíc žien z Veľkej Británie a 15-tisíc žien zo Spojených štátov. Neskôr mu dali posúdiť takmer 30-tisíc nových mamografických snímok žien z oboch krajín, ktoré buď mali rakovinu potvrdenú s pomocou biopsie alebo minimálne rok po nej nemali žiadne známky ochorenia.

V USA ženy podstupujú preventívne vyšetrenie raz alebo dvakrát do roka a ich mamografy posudzuje jeden rádiológ. V Spojenom kráľovstve sú takéto testy menej časté, ale výsledky mamografického vyšetrenia pacientiek posudzujú dvaja odborníci a v prípade nezhody aj tretí. Umelá inteligencia vyhodnotila v porovnaní s americkým systémom o 5,7 percenta menej falošných pozitívnych a o 9,4 percenta menej falošných negatívnych výsledkov. V porovnaní s britským systémom to bolo o 1,2 percenta menej v prípade falošných pozitívnych a o 2,7 percenta menej u falošných negatívnych výsledkov.

Podľa Chrisa Kellyho, klinického vedca z Google Health, je pre program ďalším veľkým krokom test v reálnych podmienkach. Jeho výkon by však mohol byť slabší pri posudzovaní snímok z rôznych mamografických systémov. Väčšina snímok v štúdii totiž pochádzala zo strojov od rovnakého výrobcu.

Približne každej ôsmej žene počas jej života diagnostikujú rakovinu prsníka. Ako uvádza britský denník the Guardian, len v Anglicku pomôžu vyšetrenia prsníkov zachytiť viac ako 18-tisíc prípadov tohto ochorenia. Aj napriek tomu u niektorých pacientiek neodhalia nádory a poskytujú falošné výsledky, ktoré môžu viesť k zbytočnej nervozite a invazívnym biopsiám.