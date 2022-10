Ukrajinské deti by mali utopiť: Moderátor ruskej štátnej televízie podnecoval ku genocíde, smial sa nad znásilneniami

Ukrajina označila ruskú štátom kontrolovanú televíznu stanicu RT za podnecovateľa genocídy a vyzvala na jej zákaz na celom svete. Stalo sa tak po tom, ako jeden z moderátorov RT povedal, že ukrajinské deti, ktoré vnímajú Rusov ako okupantov, by mali byť utopené v rieke Tysyn. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry Reuters.

Britská stanica BBC vysvetlila, ide o rieku spomínanú v smútočnej ľudovej piesni zo Zakarpatskej oblasti. Do širokého povedomia sa dostala počas rekviem za mŕtvych účastníkov tzv. euromajdanu v roku 2014.

Šéfredaktorka RT Margarita Simoňjanová uviedla, že autora výroku – moderátora Antona Krasovského pre jeho „nechutné“ komentáre suspendovala. Dodala, že nikto v RT nezdieľa jeho názory. Krasovskij je provojnový komentátor ruskej televízie RT, na ktorého Európska únia uvalila sankcie.

Svojím výrokom reagoval na rozprávanie ruského autora literatúry zo žánru science fiction Sergeja Lukianenka, ktorý si spomínal, ako mu deti pri jeho prvej návšteve Ukrajiny v 80. rokoch minulého storočia povedali, že by žili lepšie, keby ich krajinu neokupovala Moskva.

„Mali sa utopiť v Tysyne,“ odpovedal Krasovskij. „Len utopte tie deti, utopte ich,“ vyzval. Navrhol aj „strčiť ich do chatrčí a upáliť“, uviedol Reuters.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022