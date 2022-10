Ukrajinci tvrdia, že získali kontrolu nad kľúčovou cestou v Donbase. Postupujú každým dňom vpred

Ukrajinská armáda už prakticky kontroluje kľúčovú cestu medzi mestami Svatove a Kreminna v Donbase, ktoré okupujú príslušníci ruských inváznych síl. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na ukrajinské úrady Luhanskej oblasti.

„Cesta zo Svatove do Kreminny je už prakticky pod kontrolou ozbrojených síl Ukrajiny. Naši vojaci (tam) každý deň postupujú,“ uviedol v piatok v ukrajinskej televízii luhanský gubernátor Serhij Hajdaj.

Správu potvrdil aj hovorca východnej skupiny ukrajinských vojsk Serhij Čerevatyj, podľa ktorého Ukrajinci dostali cestu Svatove-Kreminna pod palebnú kontrolu.

Ukrajinskí vojaci v týchto dňoch v Donbase pomaly postupujú smerom na východ do Luhanskej oblasti s cieľom oslobodiť Ruskom okupované mestá Svatove a Kreminna, ktoré sú od seba vzdialené zhruba 45 kilometrov.

Predstaviteľ miestnych proruských separatistov v stredu hlásil intenzívne boje z okolia Kreminny a Svatove, kde sa v súčasnosti nachádza jedna z hlavných frontových línií na východe Ukrajiny.

Ukrajinská vojenská rozviedka zase uviedla, že ukrajinské sily v nedeľu dobyli dedinu Nevske, nachádzajúcu sa približne 10 kilometrov západne od cesty spájajúcej Svatove s Kreminnou, pričom zabili 34 Rusov. Ukrajinci sa v oblasti snažia prelomiť ruskú obrannú líniu, v čom by im výrazne pomohlo práve ovládnutie tejto cesty.

Na Ukrajine je viac než sedem miliónov vysídlencov

Z vojnou postihnutej Ukrajiny ušlo doposiaľ 14,3 milióna ľudí. Ďalších viac než sedem miliónov je v dôsledku ruskej agresie vysídlených v rámci samotnej Ukrajiny. Uvádza sa to v štúdii, ktorú v piatok zverejnili Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Štúdia analyzovala situáciu okolo ukrajinských utečencov k augustu tohto roka. Spomedzi celkového počtu 14,3 milióna Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli do zahraničia, zhruba tri štvrtiny odišli do štyroch susedných členských krajín EÚ: do Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovensko, píše agentúra DPA.

Na území samotnej Ukrajiny je v dôsledku ruskej invázie vysídlených vyše sedem milióna obyvateľov, z ktorých väčšinu tvoria ženy. Takmer tretina z vysídlencov musela opustiť svoje domovy, resp. dočasné útočiská, opakovane, uvádza sa v spoločnej štúdii EASO, IOM a OEDC.