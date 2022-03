Ukrajina oznámila smrť ruského generála. Za posledný týždeň je to už tretí mŕtvy veliteľ

Ukrajina tvrdí, že jej vojaci v uplynulých hodinách zabili ďalšieho ruského veliteľa. Podľa spravodajských webov Sky News a BBC by malo ísť o generálmajora Andreja Kolesnikova, veliteľa 29. armády Východného vojenského okruhu.

Sky News doplnila, že túto správu zverejnenú ukrajinskou tlačovou agentúrou Interfax sa jej zatiaľ nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov. Stanica BBC, ktorej sa informáciu zatiaľ taktiež nepodarilo overiť, dodala, že Kremeľ ju nateraz nekomentoval.

Stanica Sky News pripomenula, že to nie je prvý prípad od začiatku ruskej invázie, čo Ukrajina tvrdí, že zabila ruského generála. V utorok bol v bojoch pri meste Charkov na východe Ukrajiny údajne zabitý generálmajor Vitalij Gerasimov.

Gerasimov, náčelník generálneho štábu 41. ruskej armády, údajne prišiel o život spolu s ďalšími, nemenovanými, ruskými dôstojníkmi.

Ukraine has reportedly eliminated Major General Andrey Kolesnikov, commander of Russian 29th army. He is the latest senior Russian officer to be killed in the combat zone pic.twitter.com/SGm002v6Vy

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 11, 2022