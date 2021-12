Aj online nakupovanie môže byť ekologické. Stačí málo a prírode pomôžete už pri najbližšom objednaní tovaru

V dnešnom svete je online nakupovanie čoraz populárnejšie. Niet sa veru čo čudovať. Vyzerá to tak, že jeden lockdown strieda ďalší, ten zase ďalší a ďalší. Obchody v dôsledku pandémie a vždy aktuálnych nariadení musia obmedziť fyzický kontakt so zákazníkmi na minimum. Alebo úplne.

Povedzme si na rovinu, že nakupovanie nebolo nikdy jednoduchšie. Sadnete si, nakúpite tovar a necháte si ho doručiť priamo k vám. Potraviny, oblečenie, nábytok, lieky, kozmetika, elektronika, ba dokonca i vianočný stromček.

A v prípade, že vám daný produkt nevyhovuje, pošlete ho zase naspäť. Ak budete mať to šťastie, aj bez zbytočných poplatkov. Online nakupovanie je tak maximálne pohodlné a vyžaduje si minimálne úsilie.

Online nakupujúcich neustále pribúda a elektronický obchod sa tak stal doslova a do písmena nenahraditeľným. Štatistiky odhaľujú, že v roku 2021 uskutočnili online nákupy viac ako 2,14 miliardy ľudí na celom svete a tržby z elektronického maloobchodu dosiahli celosvetovo až 4,2 bilióna dolárov.

Tieto čísla sú dôkazom toho, že okrem komfortu nám takýto spôsob nakupovania predkladá aj mnohé ekologické otázky. Ako je na tom online nakupovanie v otázkach udržateľnosti?

Nakupovanie online vs. nakupovanie v obchode

Ktoré faktory sú nevyhnutne spojené s nakupovaním online a nakupovaním v obchode? Aký je vplyv oboch typov nakupovania na životné prostredie? Tými najzásadnejšími, nie však jedinými, sú balenie, doprava, dodávka a vrátenie tovaru. Poďme na to ale pekne po poriadku.

Šetrnejšie balenie

Čo by ste ako prvé zmenili v prípade myšlienky ekologickejšieho nakupovania online? Mnoho ľudí sa sťažuje práve na vplyv nadmerných obalov na životné prostredie. A je to skutočne dobrý dôvod na obavy. Agentúra na ochranu životného prostredia uviedla, že prepravné kontajnery a obaly tovarov zakúpených online tvoria najväčší podiel odpadu. Tieto položky vyprodukujú 33,3 milióna ton odpadu. 940 000 ton z nich pritom končí na skládkach.

Balenie je, samozrejme, takmer nevyhnutné a chráni novozakúpený tovar pred mechanickým poškodením. Zaujímavé však je, že spotrebitelia sú ochotní zaplatiť viac za ekologickejšie obaly. Značky na tento dopyt veľmi flexibilne zareagovali a volia menej obalov. Taktiež používajú recyklovateľné kartónové škatule a papierové výplne namiesto po desaťročia zaužívaných plastových a bublinkových fólií.

Aj na Slovensku je mnoho obchodov, ktoré svoje balenia ponúkajú vo vylepšenej ekologickejšej verzii. Avšak, niektoré si využívanie eko balení vysvetlili naozaj po svojom. Aj keď si za balenie šetrnejšie k životnému prostrediu čo-to priplatíte, vždy k vám môže prísť zabelené tak, ako zvyčajne. Prípadne v škatuli doplnenej o zbytočný plast.

Ekologickejšia doprava

Hneď po zelenšom balení vám určite napadá aj možnosť využiť čo najšetrnejšiu dopravu zakúpeného produktu. Dnes už aj malé deti vedia, že jedným z hlavných prispievateľov k znečisťovaniu životného prostredia sú emisie CO 2 . Tie by sme pri našich nákupoch online mali zvážiť tiež a brať do úvahy jeho negatívny vplyv na životné prostredie.

Vami zakúpený produkt prechádza niekoľkými procesmi, kým sa doručí do obchodu alebo priamo k vám domov. V prvom rade musí putovať z továrne, kde je vyrobený do distribučného centra značky. Až následne putuje do fyzického obchodu alebo distribučných centier balíkov, teda prepravných spoločností.

Do tohto momentu sa vplyv nakupovania v obchode a online vzhľadom na životné prostredie v podstate nelíši. Odchýlky sledujeme až v poslednom kroku dodania.

Mnoho štatistov sa zhoduje v tom, že online nakupovanie môže byť udržateľnejšie. Dôvodom je, že doručovacie vozidlá posielajú viac balíkov čo najväčšiemu počtu spotrebiteľov. Zároveň si vyberajú najefektívnejšie trasy pre doručenie domov, majú aj nižšiu spotrebu energií a uvoľňujú menej emisií uhlíka ako tradičný maloobchod.

Prieskumy ukazujú, že až 88 % nákupov potravín v USA vykonávajú ľudia pomocou auta. To v konečnom dôsledku prispieva k uvoľňovaniu väčšieho množstva emisií skleníkových plynov do životného prostredia. Tieto čísla sú v prípade Slovenska o niečo nižšie. Keď však zoberieme do úvahy, že jeden zákazník nakúpi v priemere 3–4 produkty na jednu cestu, v porovnaní s vyprodukovanými emisiami je to žalostne málo.

Presnejšie dodávky

Vedeli ste, že približne 12 až 60 % dodávok domov zlyhá pri prvej ceste? Podľa prieskumov môže vodič na doručenie tej istej položky absolvovať až tri cesty. Čo však v prípade, že si požiadate o doručenie do ďalšieho dňa? Online predajcovia hľadajú najrýchlejší spôsob, ako k vám zakúpený tovar dostať.

Výber kombinovaného spôsobu prepravy môže byť logicky pomalší. Na druhej strane, je ale šetrnejší k životnému prostrediu. Namiesto doručovania viacerých objednávok pomocou kombinovanej zásielky spoločnosti prechádzajú na využívanie leteckej dopravy. Najrýchlejší, no najhorší spôsob doručenia, pretože dochádza k väčšiemu uvoľňovaniu emisií uhlíka ako v prípade ktoréhokoľvek iného spôsobu dopravy.

Minimalizácia vrátenia položiek

Najväčšou výhodou fyzických obchodov je, že zákazník si môže vyskúšať rôzne položky. Nepriamo tak skontroluje kvalitu výrobku predtým, ako sa rozhodne kúpiť si ho. Pri nakupovaní cez internet to tak nie je. Zákazník nakupuje inštinktívne a len podľa obrázkov na e-shope.

Pri nakupovaní online je miera vrátenia tovaru až 40 %, čo je v porovnaní s kamennými predajňami 5- až 6-násobok. Miera vrátenia tovaru pri fyzickom nákupe tvorí len 7 %. Môže sa zdať, že vrátenie tovaru nepredstavuje až taký veľký problém. Opak je však pravdou.

Pri vrátení produktov takisto zvyšujeme uhlíkovú stopu. A to v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj naše životné prostredie. Navyše, keď zákazníci vracajú poškodený tovar, mnohí predajcovia tieto produkty vyhodia, a tie končia na skládkach. Na skládkach tak končí neuveriteľných 2,2 milióna ton vráteného tovaru.

Ako môžeme nakupovať online udržateľnejšie?

Bez ohľadu na pandémiu, online nakupovanie zostane bežnou súčasťou našich životov. Je to rýchly, jednoduchý a pohodlný spôsob nakupovania. Ako každá vymoženosť, aj toto jednoduché nakupovanie má negatívny vplyv pre naše životné prostredie.

Najlepšou alternatívou by bolo nenakupovať vôbec. Nechajme však túto utopickú predstavu a poďme sa pozrieť na niekoľko spôsobov, ako nakupovať online udržateľnejšie. Tie platia nielen pre zákazníkov, ale aj predajcov.

Ekologické tipy pre online zákazníkov

Nakupujte položky v skupinách – je efektívnejšie objednať všetky položky naraz. Predajcovia vám všetky nákupy prepravia v tom istom nákladnom aute. Znížite tak počet ciest s doručením domov. S každým novým online nákupom totiž z depa vyrazí vždy nové dodávkové auto. Vyberte si udržateľné možnosti doručenia – vyhnite sa výberu expresného doručenia. Práve to bráni maloobchodníkom efektívne a ekologickejšie zoskupovať balíky. Väčšina predajcov ponúka rýchle dodanie len preto, aby prilákala zákazníkov. Je to však priveľká záťaž pre životné prostredie. Ak sú k dispozícii, môžete si vybrať aj ekologickejšie možnosti dopravy, ako elektrické vozidlá, bicykle alebo kolobežky. Vyhnite sa používaniu online nakupovania ako doplnku k nakupovaniu vo fyzických obchodoch. Tým zdvojnásobujete environmentálny dopad na životné prostredie. Radšej berte online nakupovanie ako náhradu za tradičné nakupovanie. Vyberte si ekologické internetové obchody – skontrolujte si však certifikácie udržateľnosti. Potvrdíte si tak, že produkty, ktoré kupujete, sú naozaj ekologické. Vyberajte si spoločnosti s neutrálnymi politikami voči plastom, ktoré kompenzujú plasty produkované ich dodávateľským reťazcom.

Ekologické tipy pre online predajcov

Ak sa ale nachádzate na opačnom spektre nakupovania online, máme niekoľko tipov aj pre vás. Ako môžu maloobchodníci pomôcť urobiť online nakupovanie o niečo šetrnejšie k životnému prostrediu?

Ponúknite možnosti ekologickej dopravy – objem balíkov doručených zákazníkom môže zvýšiť emisie skleníkových plynov. Existuje niekoľko dopravcov, ktorí prešli na ekologickejšie možnosti dopravy. Využite ich a znížite tak uhlíkovú stopu vášho predaja. Používajte udržateľné obaly – väčšina produktov online prichádza v plastových obaloch. Skúste obmedziť nadmerné používanie balení, zmenšite svoje balíky na minimálnu možnú veľkosť a zvoľte variant balenia bez plastov. Napríklad pomocou recyklovateľných kartónových škatúľ. Žiadne bezplatné vrátenie – bezplatné vrátenie tovaru je pre zákazníkov, samozrejme, veľkým lákadlom. Väčšina vrátených položiek však končí na skládkach a negatívne prispieva k ekologickej stope. Pripočítanie nákladov na vrátenie pomôže zákazníkom nakupovať opatrnejšie, pretože sa budú chcieť za každú cenu vyhnúť akýmkoľvek dodatočným poplatkom. Podrobné popisy produktov – s predchádzajúcim bodom veľmi úzko súvisí aj vytvorenie podrobných popisov k produktom. Tie pomôžu zákazníkom robiť vedomé rozhodnutia pri online objednávke. Investujte do kvalitných propagačných fotografií, ktoré zákazníkom poskytnú lepší pohľad na produkt. Znížte spotrebu energie – podniknite ekologické kroky na šetrenie energie vo vašich skladoch, maloobchodných predajniach a miestnych predajniach. Vypnite prepravné a baliace zariadenia a žiarovky, ktoré akurát nepoužívate. Ušetríte tak energiu a znížite vaše náklady na účty.

Ako vidíte, udržateľnosť sa dá dosiahnuť aj vtedy, ak nakupujeme online. Mali by sme však hľadať alternatívy ako šetrnejšie balenie, ekologickejšia doprava, presnejšie dodanie či vrátenie tovaru. Najbližšie, keď si budete čosi objednávať, skúste sa riadiť tipmi z tohto článku.