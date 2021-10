Znečisťuje vodu, spôsobuje choroby a nosíme ho denne. Aký vplyv na životné prostredie má naše tričko zo 100 % bavlny?

Klimatická kríza so sebou priniesla potrebu zavádzať do nášho života množstvo udržateľnejších riešení. Ale aj revolúciu v tom, akým spôsobom nakupujeme a využívame veci dennej spotreby.

Snažíme sa rozbíjať stereotypy konzumnej spoločnosti, nepoužívame chemikálie zaťažujúce životné prostredie alebo sa napríklad snažíme znižovať spotrebu vody. Existuje mnoho malých a efektívnych riešení, akými vieme pomôcť zmierniť negatívny dopad nášho životného štýlu na prírodu.

Práve módny priemysel je masívnym konzumentom a znečisťovateľom pitnej vody. Jedným z najväčších vinníkov je bavlna. Vedeli ste, že výroba bavlny na výrobu trička si vyžaduje rovnaké množstvo pitnej vody, aké vypije bežný človek za 900 dní?

Životný cyklus trička

Najbližšie, keď si budete chcieť kúpiť ďalšie biele bavlnené tričko, zvážte, či vôbec nejaké potrebujete. Celosvetovo sa totiž do obehu dostanú približne 2 miliardy nových tričiek ročne. Toto číslo len potvrdzuje fakt, že je to jeden z najbežnejších a najpredávanejších odevov na svete.

Ako môže mať vaše tričko zásadný vplyv na planétu? Jeho výroba si vyžaduje približne 2 700 až 3 200 litrov vody. Nehovoriac o množstve energie vyvinutej na to, aby ste ho dostali z bavlníkových polí do vášho šatníka.

Znečistenie životného prostredia

Obľubujete žiarivé farby, potlače a povrchové úpravy tkanín? Všetky tieto charakteristiky sú príťažlivými vlastnosťami módnych odevov. Na väčšinu z nich sú však potrebné toxické chemikálie.

Približne 20 % znečistenia priemyselných vôd na svete pochádza z úpravy a farbenia textílií. Pre tieto účely sa používa zhruba 8 000 syntetických chemikálií. Farbenie textilu sa tak po poľnohospodárstve stáva druhým najväčším znečisťovateľom čistej vody na svete.

Kde sa táto infikovaná voda nachádza? Možno ste videli dokumentárne filmy The True Cost (2015) alebo River Blue (2017). Obe snímky na základe faktov demonštrujú, ako textilné spoločnosti likvidujú znečistenú vodu. Milióny litrov chemicky infikovanej vody vypustia do vodných tokov.

Voda stratená v módnom priemysle

Ako uvádza portál Fashion United, len v roku 2015 spotreboval módny priemysel 79 miliárd metrov kubických vody. Len aby sme si toto číslo vedeli lepšie predstaviť, je to dosť vody na naplnenie 32 miliónov olympijských bazénov. Zároveň sú to takmer 4 % celosvetového odberu sladkej vody. Nehovoriac o bezprostrednej starostlivosti o naše odevy po ich zakúpení. Táto činnosť si celosvetovo vyžaduje ďalších 20 miliárd kubických metrov vody ročne.

Global Fashion Agenda (GFA) a Boston Consultanting Group (BCG) sa zhodli na tom, že toto číslo sa do roku 2030 zvýši o 50 %. Keď do úvahy zoberieme fakt, že zásoby vody na Zemi sa pomerne rýchlo míňajú, je to ohromujúce množstvo.

To však nie je všetko. Predpoklady sú také, že globálna populácia bude do roku 2030 aj naďalej rásť. V už spomínanom roku by mala dosiahnuť očakávané hodnoty na 8,5 miliardy ľudí. Priama úmera v tomto prípade funguje dokonale. Vzrast obyvateľstva podnieti aj nárast celkovej spotreby odevov o 63 %. Zo súčasných 62 miliónov ton sa v priebehu niekoľkých rokov stane 102 miliónov ton.

Štatistiky hovoria jasne. Oblečenie predstavuje viac ako dve tretiny spotreby vody. Je to naozaj znepokojujúce a zvláštne, pretože v súčasnosti sú mnohé z kľúčových krajín produkujúcich bavlnu vystavené veľkému nedostatku vody. Neuveriteľných 80 % až 90 % látok, priadze a vlákien v Číne sa vyrába v oblastiach s nedostatkom vody. Podobne sú na tom aj krajiny ako India, USA, Pakistan či Turecko.

Voda a textilný priemysel v číslach

85 % – ​​percento vody použitej pri farbení textílií, ktoré v mnohých prípadoch znečisťuje blízke vodné zdroje

8 183 litrov – množstvo vody potrebnej na vypestovanie dostatočného množstva bavlny na výrobu len jedného páru džínsov

113 miliárd litrov – voda potrebná na ročnú produkciu svetového textilu, vrátane pestovania bavlny

5,9 bilióna litrov – množstvo vody, ktoré sa ročne spotrebuje len na farbenie látok

10 000 litrov vody – je množstvo vody potrebnej na vypestovanie 1 kg bavlny

tieto čísla každým rokom rastú…

Kontaminovaná voda v textilných rajoch

Problém tak nespočíva iba vo vode ako prírodnom zdroji. Je to oveľa komplexnejší problém. Chemikálie znečisťujú vodu, čím spôsobujú nielen škody na životnom prostredí, ale sú zodpovedné aj za mnohé choroby v rozvojových komunitách.

V Indii a Bangladéši sa neupravené odpadové vody z farbív vypúšťajú do blízkych riek. Odtiaľ táto znečistená voda putuje až do mora. Mnohé štúdie zaznamenali dramatický nárast chorôb v týchto regiónoch. Dôvodom je používanie vysoko toxického chrómu.

Určite viete, že najväčším svetovým vývozcom oblečenia je Čína. Štátna správa pre ochranu životného prostredia takmer jednu tretinu riek v týchto krajinách klasifikovala za príliš znečistených na akýkoľvek priamy kontakt s ľuďmi. Vidíme, že používanie toxických chemikálií na pestovanie bavlny v poľnohospodárstve má skutočne zničujúce účinky.

Máme k dispozícii nejaké riešenia?

Nákup oblečenia, výber značiek i starostlivosť oň je individuálnou voľbou každého jedného z nás. Myslieť udržateľnejšie a robiť uvedomelejšie rozhodnutia naozaj nie je náročné. Každý, aj ten najmenší krok k udržateľnosti, sa počíta. Aké zmeny môžeme urobiť, aby sme dosiahli tento cieľ?

Základom je oblečenie nenakupovať buď vôbec, alebo zvoliť radšej nákup v second handoch. Starostlivosťou o oblečenie alebo kúpou dobrej kvality môžeme takisto predĺžiť jeho životnosť. Vedeli ste, že ak predĺžime životný cyklus našich odevov (najmä našich bavlnených odevov) o deväť mesiacov, môžeme znížiť vodnú stopu nášho oblečenia asi o 5-10 %? Nie je to veľké množstvo, ale je to prípad, keď kupujete menej, dobre a na dlho!

Ďalším skvelým spôsobom, ako znížiť vplyv vody, je kupovať iba certifikovanú organickú bavlnu. Pestuje sa bez použitia syntetických pesticídov, insekticídov a hnojív. To znamená, že k znečisteniu vody prispejete oveľa menej, ako keby ste kupovali klasickú bavlnu.

Na pestovanie tejto plodiny sa však stále používa obrovské množstvo vody. Preto si vždy položte otázku, či novú vec skutočne potrebujete a či ju patrične využijete. Pretože cena za ňu je omnoho vyššia než tá, ktorú zaplatíte v obchode.