Prémiová dovolenka vo vodnom mlyne s vlastným wellnessom. Priestranné ubytovanie na Liptove nadchne každého

Starý vodný mlyn je dizajnovou nirvánou. Bodka. Tu by sme s opisom tohto ubytovania, mimochodom na Slovensku, pokojne aj mohli skončiť. Ale keďže nás písanie o jedinečnom ubytovaní na Slovensku baví a vy to podľa štatistík radi čítate, budeme pokračovať.

Kým sa po tomto celom objekte stihnete prejsť a objaviť všetky jeho zákutia a dizajnové krásy, prejde hádam aj celý deň. Ak neberieme do úvahy obrovské hotelové rezorty, tak sme doposiaľ takéto megalomanské súkromné ubytovanie ešte hádam nevideli.

Ak by sme ho ale mali charakterizovať The Old Mill jednou vetou alebo tvrdením, tak je to luxusné bývanie v štýle priemyselného dizajnu. Poďme si ale celé toto tvrdenie rozobrať na drobné.

Ideálne pre väčšie skupiny

Prečo si myslíme, že starý vodný mlyn je vhodným miestom pre tembuildingy, lyžovačky pre veľké skupiny alebo rodinné oslavy? Je neuveriteľné, že dokáže ubytovať až 13 hostí. A to, v 6 spálňach na 11 lôžkach s 5,5 kúpeľňami.

Čo je na týchto číslach najlepšie? Cena tohto luxusného bývania sa dokáže pri vyšších počtoch rovnať sume akéhokoľvek lepšieho hotela kdekoľvek na Slovensku.

Počet spální, lôžok či kúpeľní však nie je jediným úžasným a dych vyrážajúcim benefitom tohto ubytovania. Je ich omnoho viac. Najmä tých vizuálnych.

Obrovský spoločenský priestor

Azda najúchvatnejším priestorom starého mlynu sú spoločenské priestory. Keďže sú obrovské a priestranné, stávajú sa dokonalým miestom pre rôzne spoločenské hry pre celú rodinu alebo partiu kamošov či kolegov.

Dostatok priestoru na sedenie i jednoduchý pohyb po priestore zaručuje, že sa o seba jednotliví členovia skupiny rozhodne nebudú potkýnať. Rovnako priestranné sú však aj jednotlivé izby s vlastnou kúpeľňou.

Ak zoberiete do úvahy, že starý mlyn je určený pre väčšie skupiny návštevníkov, tento sofistikovaný detail je mimoriadne prínosný. Akokoľvek smiešne a malicherne to môže znieť, ušetrí vám kopec času a nervov v poradovníku do sprchy alebo na WC.

Nádherný priemyselný dizajn

Každý nadšenec dizajnu určite ocení harmonicky vytvorený priemyselný dizajn v celej jeho kráse. Mohutné masívne trámy na stropoch, čierne kovové doplnky, drevené podlahy i kamenné obklady sú tým, čo robia tento priestor takým výnimočným.

Súhra týchto prvkov nechýba v žiadnom priestore ubytovania. Je prítomná v spoločenských i súkromných priestoroch. V obývačke, jednotlivých izbách, ale aj v exteriérovej časti ubytovania.

Majiteľ starého mlyna tak musí byť ozajstný nadšenec tohto typu interiérového dizajnu. Alebo to bol samotný dizajnér, ktorý povýšil toto ubytovanie na luxusnú a pohodlnú megalomanskú chatu v lone prírody.

Luxusný prémiový nábytok

Ste nadšencami už spomínaného luxusu a pohodlia v jednom? Starý vodný mlyn je totiž vybavený nádherným nábytkom od Soho Home a Atkin and Thyme. Ak tieto značky poznáte, viete, že kvalita, jedinečnosť a spojenie moderného s historickým patria medzi ich základné charakteristiky.

V každom jednom priestore, či už to bude spoločenská miestnosť, kuchyňa, spálne či kúpeľne cítiť vyváženosť jednotlivých dizajnérskych prvkov. Súčasťou tohto ubytovania je samozrejme aj kompletne vybavená kuchyňa, kde sa môže vyšantiť každý zručný i laický gurmán. Podobne, ako zbytok priestoru, krásna a luxusná.

Prírodné materiály ako dominanta ubytovania

Základným interiérovým prvkom je, ako inak, masívne drevo. Vyníma sa na nábytku, na stenách i v podobe trámov na vysokých stropoch. Nechýba však ani na maličkých doplnkoch ako vešiakoch, stodolových dverách alebo na stojane na lyžiarky.

Drevo však nie je jediným prírodným prvkom. Kamenné obklady môžeme pozorovať nielen v exteriérových častiach starého mlynu, ale aj v samotnom interiéri. Tvoria obloženie krásneho a moderného kozuba a nachádza sa i nenápadne po stenách. Všetky kamenné detaily harmonicky splývajú so zbytkom dizajnu.

Čo ale pridáva pocitu luxusu a bývaniu na najvyššej úrovni sú kožené doplnky. A to nielen na sedačke, ale aj v podobe rôznych koží umiestnených na sedacích plochách, stoličkách, posteliach či ako kobercov na zemi. Sú ale tak minimalistické, že možno nebudú dráždiť ani žiadnych milovníkov zvieratiek.

V mlyne nechýba wellness

Postupne zvyšujeme latku. Dôkazom toho je aj fakt, že starý vodný mlyn má ešte čosi navyše – wellness. Zahŕňa parnú saunu alebo kúpeľ a vírivku pod holým nebom. Za tieto spa benefity si logicky čo-to priplatíte, no rozhodne nebudete ľutovať.

Klasický wellness však nie je jediným oddychovým a relaxačným potešením. Súčasťou vybavenia v mlyne sú luxusné kúpeľne s mohutným nábytkom. A nielen to. Súčasťou jednej z nich je aj štýlová mosadzná vaňa, v ktorej sa budete cítiť ako vo wellness nebe.

Umenie v detailoch

Celý tento naozaj úžasný pocit v pozitívnom zmysle slova dotvára aj všadeprítomné umenie na stenách. Každý milovník maľby ocení tento kúsok intelektuálneho dizajnu v tak expresívnom a luxusnom prostredí.

Ďalším osobitým prvkom sú aj jemné detaily. Lampa v podobe konárov zo stromu, retro kohútiky na batériách v kúpeľni či príjemné posedenie pri otvorenom ohnisku v exteriéri. Snáď teda v celej tejto lákavej kráse nezabudnete spoznávať krásy prírody.

Vychytená lokalita dovolenkárov – Liptov

To by bola obrovská škoda. Je jedno, či je teplo alebo zima, jar alebo jeseň, či prší, sneží alebo je horúci letný deň. Liptov je totiž patrí medzi jeden z najkrajších regiónov Slovenska. Môžete spoznávať čaro najväčšej pýchy Slovenska – Tatier, zalyžovať si magickej Jasnej alebo navštíviť jazero Mara.

Nachádza sa tu napríklad klenot slovenskej ľudovej kultúry Vlkolínec zapísaný do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Schladiť sa môžete v prekrásnej Demänovskej ľadovej jaskyni. A kopec zábavy si zase užijete v AquaParku Tatralandia.

Liptov je tiež vychyteným turistickým regiónov s množstvom peších trás. Môžete tu zažiť aj kopec adrenalínových zážitkov. Alebo absolvovať množstvo edukatívno-historických návštev múzeí, galérií či expozícií. Jednoducho, na Liptove sa rozhodne nudiť ani len nestihnete.

A čo robiť po takto náročných zážitkoch, ktoré na Liptove môžete zažívať naozaj každý deň? Doprajte si oddych v podobe luxusného a komfortného ubytovania v starom vodnom mlyne. Pretože táto ponuka sa skrátka nedá odmietnuť.