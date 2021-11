Týkajú sa kňazov aj známych osobností: Škandály spojené s obvineniami zo sexuálneho obťažovania a násilia na Slovensku

Sexuálne násilie má rôzne podoby a je prítomné aj v našej spoločnosti, preto by sme pred ním nemali zatvárať oči. Často môžeme byť svedkami zľahčovania týchto situácií alebo obviňovania obetí, ktoré sú už aj tak dosť traumatizované a majú strach hovoriť o tom, čo sa stalo. Niekoľko káuz spojených so sexuálnym obťažovaním sa spája aj s našimi politikmi alebo známymi osobnosťami. Keď vyšli na povrch, obleteli médiá a otvorili otázku, prečo je dôležité o nich hovoriť.

Pretože sa táto téma týka nás všetkých. S rôznymi prejavmi sexuálneho násilia sa môžeme stretnúť vonku na ulici alebo aj doma zo strany ľudí, ktorých poznáme. Predovšetkým v prípade detí častokrát neexistuje nikto, kto by sa ich zastal a možno v danej situácii ani samé nerozumejú tomu, čo sa deje a preto sa nedokážu adekvátne brániť.

Za posledné obdobie sa v médiách objavili správy o prípadoch obťažovania alebo podozreniach na sexuálne násilie, ktoré otriasli našou spoločnosťou a otvorili búrlivú diskusiu. Tieto boli najvýraznejšie z nich. Hneď v úvode dodávame, že rešpektujeme prezumpciu neviny a prinášame iba informácie, ktoré boli medializované. Tak isto nestaviame závažnosť týchto činov na jednu úroveň, iba ilustrujeme ich rôzne podoby.

Zneužívanie v cirkvi

Začiatkom októbra svet obletela správa, ktorá odhalila, koľko pedofilov sa objavilo v katolíckej cirkvi vo Francúzsku od roku 1950. Výsledky nie sú počítané v desiatkach ani stovkách, ale toto číslo sa pohybuje v rozpätí 2900 až 3200.

Prípady pedofílie v cirkvi sa neobjavujú iba v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku. Kristína Kövešová, reportérka magazínu Reflex, koncom októbra priniesla reportáž o prípade dievčaťa, ktoré sa ako 12-ročné stalo obeťou sexuálneho zneužívania kňazom. Podľa informácií v reportáži tento prípad nie je ojedinelý a podľa obetí je u nás takéto zneužívanie stále vnímané ako tabu a páchatelia, ktorými sú kňazi, tak zostávajú nepotrestaní. Kňaz sa dokonca priznal priamo pred kamerou TV Markíza. Jeho vyjadrenie nájdete priamo na Instagrame reportérky.

Iba pred týždňom priniesla aj pokračovanie prípadu. Ozvalo sa ďalšie dievča, ktoré dostávalo od kňaza erotické správy. V tom čase bolo rovnako maloleté.

Dominik Feri

Jednou z najznámejších káuz, ktoré pred niekoľkými mesiacmi obleteli našich českých susedov, ale dosť sa o nej hovorilo aj u nás, sa týkala bývalého českého poslanca a influencera Dominika Feriho. Na svojom Instagrame sa aktuálne môže pochváliť 950-tisíc followermi, čo znamená, že má značný vplyv na tisícky sledovateľov. Počas pandémie sa na sociálnej sieti preslávil príspevkami o najnovších opatreniach, ktorými informoval svoje bohaté publikum. Darilo sa mu zaujať a pritiahnuť k politike aj mladých ľudí, ktorí by inak možno tieto dôležité témy neriešili. Práve vďaka internetu si vybudoval silné fanúšikovské publikum, ktoré tvoria často aj maloletí.

Zlom nastal v máji tohto roku, kedy český Deník N a server A2larm.cz zverejnili kontroverzné informácie o sexuálnom násilí, ktoré mal páchať na mladých dievčatách. Zahrňovalo sex bez ich súhlasu a napriek výslovnému odmietnutiu a ďalšie formy nevhodného správania. Ženy o svojich skúsenostiach mlčali, pretože mali strach prehovoriť, keďže je Feri verejne známou osobou. Keď sa však ozvali prvé, o svoj trpký príbeh sa rozhodli podeliť aj ďalšie.

Jedno z dievčat hovorí o svojej skúsenosti, kedy sa jej Feri dotýkal, napriek tomu, že ona s tým nesúhlasila. Rozhodla sa, že chce ísť domov. Pred odchodom jej Feri priniesol pitie a od toho momentu má rozmazané spomienky. Pamätá si iba útržky z toho, ako bola nahá a dotýkal sa jej.

Nešlo teda o ojedinelé obvinenia a potvrdiť ich mohla aj písomná komunikácia medzi Ferim a dievčatami. Hneď po zverejnení článkov Feri na svojom Instagrame oznámil, že rezignuje na mandát poslanca a nebude kandidovať v októbrových voľbách do poslaneckej snemovne. Zároveň uviedol, že sa voči nim bude brániť súdnou cestou.

Ján Herák

V rovnakom období, približne iba o niekoľko dní skôr, sa v slovenských médiách začalo hovoriť o kauzách spojených s poslancom Národnej rady SR Jánom Herákom z OĽaNO, ktorý kvôli obvineniu zo zneužívania maloletej osoby pozastavil svoje členstvo v hnutí. Podľa RTVS bol obvinený zo zneužívania, voči ktorému sa obhajoval tým, že je politicky motivované.

To však ani zďaleka nie je jediný prípad, ktorý sa spája s jeho osobou. Ako informovala TV Markíza, koncom mája sa k tomuto obvineniu pridalo ďalšie trestné oznámenie. Podal ho riaditeľ detského domova, ktorého chovankyňa sa mala stať terčom jeho zneužitia iba vo svojich 14 rokoch.

K tomu všetkému sa polícia znova začala zaoberať aj prípadom z roku 2018, kedy mal na krku obvinenie zo znásilnenia 16-ročného dievčaťa, ktoré sa malo odohrať na vianočnom tábore pre deti z detských domovov.

Herák akékoľvek obvinenia rázne odmietol a na svojej tlačovej bese poprosil médiá, aby rešpektovali prezumpciu neviny. Zároveň dodal, že verí v spravodlivé vyšetrenie a aj tomu, že jeho meno bude očistené. K obvineniu zo sexuálneho zneužívania sa pridalo aj obvinenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Sám je odchovancom detského domova a v priebehu rokov organizoval celý rad táborov pre deti, s ktorými sa tieto obvinenia spájajú.

ChaChaLand

Pri táboroch ešte zostaneme a pripomenieme si prípad, ktorý obletel Slovensko a patrí snáď medzi najznámejšie kauzy spojené so sexuálnym zneužívaním. Hlavným aktérom v tomto prípade má byť vedúci táboru ChaChaLand, Roman Pauliny. Tábor vznikol v roku 1992 a v posledných rokoch počas leta za svojimi bránami vítal viac ako 400 návštevníkov. To nepochybne svedčilo o jeho obľube.

Táto pozlátka však začala opadať v roku 2019, kedy Katarína Danová zverejnila článok s názvom Tento text nie je o otužovaní. A mnohým ním vyrazila dych. Začína tým, ako autorka cez zimu skúša otužovanie. “Dlhodobé otužovanie vraj prospieva psychickému zdraviu,” napísala hneď v úvode. Potom zhrnula desivé štatistiky o skúsenostiach detí so sexuálnym násilím, ktoré sa síce nečítajú príjemne, ukazujú však krutú realitu aj u nás na Slovensku. Po opísaní toho, ako je vnímané z pohľadu detí a dospelých sa razom dostala k opisu vlastnej traumatickej skúsenosti.

Vo svojom texte síce neuviedla meno muža, na ktorého pravdepodobne nikdy nezabudne, veľmi rýchlo sa prišlo na to, o koho ide. Vyšetrovanie prinieslo dostatok dôkazov a to posunulo prípad pred súd.

Maroš Kramár

V polovici minulého roka médiá zaplavili správy o nekorektnom správaní herca Maroša Kramára. Stalo sa tak po tom, ako sa v záverečnom zostrihu relácie Inkognito objavil záber, na ktorom šteklí maskérku po zadku. Ku kritike sa pridala aj verejnosť, ktorá si uvedomila, že to, čo vidia na obrazovkách, nie je vtipné, ale skôr nevhodné. Samozrejme, aj tu sa našli protichodné názory, ktoré hovorili, že to bol iba humor a nič vážne sa vlastne nestalo.

Namiesto hodnotenia tohto incidentu sme sa pozreli na to, ako Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu vníma takéto situácie. Definuje sexuálne násilie v najširšom slova zmysle ako všetky vynucované aktivity sexualizovanej povahy, ktoré sa delí do troch kategórií. Na verbálne, neverbálne a fyzické sexuálne násilie. A práve do poslednej kategórie patria nežiaduce dotyky a potľapkávanie.

Za zakázanú formu sexuálneho násilia sa považuje aj sexuálne obťažovanie, ktoré môže mať za dôsledok narušenie dôstojnosti danej osoby. A na to by sme nemali v žiadnom prípade zabúdať.

Príbehy z každodenného života, ktoré spôsobujú strach a traumy

Za sexuálnym obťažovaním však nestoja iba politici či známe osobnosti. Ja a predpokladám, že aj mnohí z vás ste sa s ním už stretli. V škole, v práci, v autobuse, vo vlaku alebo kdekoľvek. Stále sa o ňom hovorí primálo. Alebo ak sa aj hovorí, tieto situácie sú zľahčované a to vedie k tomu, že má obeť strach sa priznať a vyjsť zo svojou skúsenosťou von. Obeť je stále iba obeťou a nikdy by sa jej úloha nemala vymieňať s úlohou páchateľa. Nech mala oblečené čokoľvek, nech išla domov hoci aj uprostred noci. Za takýto čin je vždy zodpovedný iba páchateľ a na tieto predsudky by sme mali rýchlo zabudnúť.

Na internete vzniklo viacero profilov, ktoré otvárajú túto citlivú tému. Napríklad instagramový účet stop_catcalling_now upozornil už na niekoľko prípadov sexuálneho obťažovania, ktoré sa dostali až k polícii. Ich hlavnými aktérmi boli napríklad muži, ktorý sa uspokojovali vo vlaku pred zrakom spolucestujúcich dievčat či žien. Je neprípustné, aby boli tieto činy prehliadané.