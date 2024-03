Týka sa mnohých Slovákov: Táto kalkulačka vám vypočíta dôležitú mesačnú dávku, stačí zadať 2 údaje

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku pre klientov, kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti. Ako informuje hovorca poisťovne Martin Kontúr, je prehľadná a jej použitie jednoduché.

Kalkulačku nájdete na webe

Klient do nej zadáva iba dva údaje, a to dátum zaradenia, alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy. „Následne stačí použiť tlačidlo Vypočítať a kalkulačka zobrazí rozhodujúce údaje,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

Pôjde o dennú výšku dávky, výšku dávky za mesiac, ktorý ma 30 dní a výšku dávky za mesiac, ktorý ma 31 dní. Vypočítané sumy dávok zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor. Kalkulačka sa nachádza na webovom portáli Sociálnej poisťovne.

Kalkulačka má informatívny charakter, Sociálna poisťovňa klientom odporúča, aby si v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho Elektronického účtu poistenca. Ten im ponúkne detailnejšie informácie o stave žiadosti o dávku v nezamestnanosti a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky. Elektronický účet majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky a bezplatne. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk.