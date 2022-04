Twitter kúpil za 44 miliárd dolárov. Za takú sumu by mohol vlastniť Biely dom, 10 luxusných jácht či celú Srí Lanku

Tento muž už nejaký čas patrí medzi tých najbohatších ľudí planéty. Má vďaka tomu príležitosti, o akých sa bežným smrteľníkom ani nesníva. Mohol by sa zásobiť celou armádou superluxusných jácht a ak by chcel, mohol by si dokonca kúpiť aj celú krajinu. Čo všetko môžete vlastniť za 44 miliárd dolárov?

Koncom roka 2021 vznikla online hra, ktorá hráčom umožnila na moment sa vžiť do kože miliardára a míňať pomyselné peniaze na čokoľvek, čo sa im zachcelo. Ako informuje portál Interesting Engineering, Muskov majetok dosahuje v súčasnosti hodnotu približne 250 miliárd dolárov. Niet sa preto čo čudovať, že ho čiastka, ktorú investoval do Twitteru, príliš nezabolela. Na čo všetko by mohol človek minúť 44 miliárd dolárov?

Mohol by vlastniť krajinu

Kým Elon Musk minul miliardy dolárov na Twitter, na opačnom konci sveta sa krajina topila v obrovských dlžobách. Celkový dlh Srí Lanky predstavuje 35 miliárd dolárov. Ak by sa tak teda miliardár rozhodol, mohol by pokojne dlžoby krajiny vyplatiť a premenovať ju napríklad na Ceylom Musk. Ale žarty stranou, Srí Lanku trápi humanitárna kríza nevídaných rozmerov a finančná injekcia by sa im celkom iste zišla.

Môže mať všetok luxus na svete

Snáď niet miliardára, ktorý by nevlastnil luxusná jachtu, mnohí si ju dokonca nechávajú vyrobiť na mieru. Momentálne najdrahšia súkromná jachta na svete stojí 4,8 miliardy dolárov. Musk by si ich teda pokojne mohol kúpiť hneď niekoľko. Dokonca by si mohol zaplatiť svoju vlastnú armádu, ktorá by jeho luxusné jachty chránila.

Teoreticky by si Musk mohol kúpiť aj palác Versailles so 700 miestnosťami, 600 jedinečnými maľbami a 1 400 fontánami, a to približne za 50 miliárd dolárov. O niečo bližšie k jeho domovu sa nachádza Biely dom, ktorého hodnota sa odhaduje „len“ na 400 miliónov dolárov.

Mohol by niečo urobiť pre ľudí

Minulý rok médiá informovali o tom, že Musk daroval na charitu 5 miliárd dolárov. Filantropia mu teda nie je celkom cudzia. Údajne dokonca podporuje aj niekoľko škôl v Texase. Len pre zaujímavosť, za 44 miliárd dolárov by mohol nechať vybudovať 40 štadiónov. Okrem toho, miliardár je rád stredobodom pozornosti, mohol by teda pokojne usporiadať napríklad 1 000 ceremónií na odovzdávanie Oscarov.

Zaujímavé investície do vedy

Každý vie, že Musk sa zaujíma najmä o možnosti týkajúce sa cestovania do vesmíru. Zaujímavé by mohlo byť, ak by sa napríklad rozhodoval investovať do teleskopu, mohol by sa volať Vesmírny teleskop Elona Muska. Veď Hubblov vesmírny ďalekohľad stál predsa „len“ 16 miliárd dolárov. Ak by ho prestal baviť vesmír, mohol by si kúpiť Veľký hadrónový urýchľovač, a to dokonca až desaťkrát. Jeho výstavba stála približne 4,7 miliardy dolárov.

Investície do technológií

Keď už si kúpil Twitter, prečo by si nemohol kúpiť aj ďalšiu sociálnu sieť, napríklad Snap. Aj keď táto spoločnosť je o niečo drahšia, stojí 48 miliárd dolárov. Trochu väčšou investíciou by bola kúpa Coinbase, platformy zameranej na obchodovanie s kryptomenou. Avšak, kým sa tu zamýšľame nad tým, čo všetko by si Musk mohol kúpiť, miliardár sa už zrejme zameral na svoj ďalší cieľ a uvažuje, kam investuje ďalšie ťažko zarobené miliardy.