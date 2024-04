Tvrdil, že vie ženám privodiť najintenzívnejší orgazmus: Zo slávneho hypnotizéra sa vykľul predátor kradnúci nahé fotky

Možno ste aj vy videli film, v ktorom hypnotizér podľa svojej ľubovôle ovláda zhypnotizovaného človeka. Prinúti ho spomenúť si na veci dávno zabudnuté, alebo ho v zmenenom stave vedomia donúti správať sa ako zviera. Niektorí veria, že to takto naozaj funguje. Hypnotizér Robert Temple sa svoje schopnosti rozhodol využiť vo svoj prospech a okradnúť ich. Skončil ale za mrežami.

Ak si otvoríte webovú stránku Robert Temple Hypnotist, natrafíte na informáciu, že skvelá hypnóza je späť práve vďaka Templovi a nečakajú vás žiadne kvokajúce sliepky. „Ak hľadáte nezabudnuteľnú zábavu, pri ktorej sa budete smiať a ktorá je interaktívnejšia ako najnovší VR headset, práve ste našli to pravé,“ sľubuje web. 36-ročný Robert Temple vraj má odpoveď na všetko, či už sa chcete na moment stať hviezdou, alebo sa chcete len chytať za brucho a byť celý červený od smiechu.

Robert sľubuje šou, počas ktorej sa môže stať čokoľvek. Garantuje zážitky, na ktoré nikdy nezabudnete. Podľa webu stačí, aby Robert luskol prstami. Následne dobrovoľník z publika upadne do tranzu a stratí akékoľvek zábrany. Zabudne na svoju identitu a jeho realita sa celkom zmení. Dokonca údajne dokáže ženám privodiť najintenzívnejší orgazmus ich života len prostredníctvom hypnózy. Tvrdí, že hypnóza je nebezpečná len vtedy, ak ju nesprávny človek vykonáva nesprávnym spôsobom. Od Egypta cez Las Vegas až po Londýn – Robert má údajne za sebou 20-ročnú kariéru, počas ktorej zhypnotizoval 30 000 ľudí počas najmenej 3 000 vystúpení.

Ľudia ho naozaj milujú. Len pred niekoľkými týždňami ešte zanechávali napríklad na jeho Instagrame komentáre, v ktorých píšu, že jeho vystúpenia sú jednoducho úžasné. Niektorí sa na ne dokonca vracali opakovane.

Robert Temple dokonca dostal povolenie hypnotizovať ľudí aj v mestách, kde je to už viac ako 40 rokov zakázané. Ako len nedávno informoval web BBC, zabávač síce musel napísať písomnú žiadosť, no britské mesto Bolton mu napokon umožnilo šou uskutočniť. Predstavitelia mesta sa mu dokonca ospravedlnili za to, že mu vypisovaním žiadosti spôsobili nepríjemnosti. Médiá hypnotizéra chválili ako senzáciu na vzostupe, ktorá si získa každého a dosiahne svoje.

