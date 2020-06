Tvrdil, že jeho objavy prepíšu históriu. Nálezy archeológa však obsahovali lepidlo aj neexistujúce písmená

Tvrdil, že objavil jedno z najstarších vyobrazení ukrižovania či dôkaz o tom, že baskický jazyk je o celé storočia starší, ako sme si doposiaľ mysleli. Archeologické nálezy však sfalšoval, súd ho preto odsúdil na viac ako 2 roky väzenia.

Španielskeho archeológa menom Eliseo Gil španielske úrady odsúdili za falšovanie archeologických nálezov na 2 roky a 3 mesiace väzenia, informuje britský The Guardian. Španielsky archeológ bol právoplatne odsúdený za falšovanie nálezov spoločne s ďalšími kolegami, jeho kauza sa pritom vo vedeckej obci rieši už viac ako desaťročia.

Eliseo Gil totiž už v roku 2006 oznámil, že sa mu neďaleko baskického mesta Vitoria-Gasteiz podarilo na mieste niekdajšieho rímskeho mesta Veleia objaviť výnimočné artefakty. Malo ísť o keramiku z tretieho storočia vyobrazujúce ukrižovanie Krista, egyptské hieroglyfy či nápisy baskických slov, ktoré by posunuli vznik tohto jazyka o celých 600 rokov. Eliseo Gil svoju prácu označil za objavy, ktoré prepíšu históriu, nakoniec sa tak však nestalo.

Našli aj moderné lepidlo

Nejaký čas sa zdalo, že Gil skutočne objavil dôležité archeologické artefakty. Nakoniec ich hodnovernosť odborná komisia spochybnila. Niektoré z nálezov totiž podľa komisie obsahovali stopy moderného lepidla, iné vyobrazovali aj neexistujúcich bohov či odkazovali na francúzskeho filozofa Reného Descartesa, ktorý prežil prevažnú časť svojho života v 17. storočí.

👉Un juzgado de #Vitoria ha condenado a 2 años y tres meses a Eliseo Gil, director del yacimiento de #IruñaVeleia, acusado de falsificar unos hallazgos que supuestamente cambiarían la percepción del origen del euskera Esta es la historia 👇https://t.co/zfqnLOmUyR — Radio Vitoria (@radio_vitoria) June 10, 2020

Pri vyobrazení ukrižovania Krista navyše detailnejšia analýza odhalila nápis RIP (epitaf Requiescat in pace). Takýto symbol je v ostrom rozpore s kresťanskou vierou, keďže by epitaf spochybnil Kristovo zmŕtvychvstanie. Meno rímskeho boha Jupitera zas bolo napísané so začiatočným písmenom J, ktoré v Latinke vlastne ani neexistuje.

Odsúdení za podvod

A tak sa Gil aj so svojimi spolupracovníkmi ocitli pred španielskym súdom, ktorý túto stredu rozhodol o ich vine. Súd archeológov odsúdil za podvod a vedenie falošných záznamov s rozhodnutím, že nálezy boli účelovo zmanipulované, aby získali umeleckú a historickú hodnotu, ktorú v skutočnosti nepredstavovali.

El Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria-Gasteiz ha condenado a dos años y tres meses de prisión al arqueólogo Eliseo Gil por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, en el caso de sus hallazgos en el yacimiento de Iruña-Veleia (Álava).https://t.co/o1aVYVaCbU — El País Cultura (@elpais_cultura) June 11, 2020

Samotný Gil bol odsúdený na 2 roky a 3 mesiace väzenia, jeho kolega Rubén Cerdán dostal 15 mesiacov. Obaja archeológovia musia navyše zaplatiť pokutu 12 500 eur miestnym úradom, ktoré pomohli financovať ich vykopávky. Ako cituje britský The Guardian policajného vyšetrovateľa tohto prípadu, ide o jednu z najväčších falzifikácií archeologických vykopávok z obdobia Rímskej ríše.