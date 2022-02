Tvorcovia prezradili, kedy sa dočkáme finále seriálu Stranger Things. Príbeh však bude pokračovať ďalej

Štvrtej série seriálu Stranger Things sa už iste nevedia dočkať mnohí z vás. Na streamovacej platforme Netflix by mala byť odvysielaná už v máji tohto roka. Bude to však naozaj posledná séria, alebo sa dočkáme pokračovania?

Príbeh Eleven (Millie Bobby Brown), šerifa Jimma Hoppera (David Kenneth Harbour) či ďalších obľúbených postáv zo seriálu Stranger Things sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ako informuje portál CNN, v lete sa dočkáme štvrtej série jedného z najpopulárnejších seriálov na Netflixe. Tvorcovia však prezradili, že celý dej definitívne uzavrú piatou sériou.

„Pred 7 rokmi sme naplánovali kompletný príbeh seriálu Stranger Things. Už vtedy sme predvídali, že bude mať štyri alebo päť sérií,“ napísali tvorcovia v liste fanúšikom, ktorý uverejnili prostredníctvom Twitteru. Ukázalo sa, že štyri série budú primálo na to, aby sa podarilo príbeh uzavrieť. Pomaly, ale isto sa však blížime do finále.

While this chapter is coming to an end, the Duffers believe there are more new adventures and stories to be told. pic.twitter.com/3OGCjXR2Db

— Netflix (@netflix) February 17, 2022