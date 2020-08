Tvorcovia megahitu Bohemian Rhapsody nakrútia životný príbeh ďalšej hudobnej legendy. Poznáme detaily

Snímku mapujúcu životný príbeh rockovej legendy Freddieho Mercuryho a jeho skupiny Queen už videl snáď každý a právom ju možno označiť za megahit. Svedčí o tom aj množstvo ocenení, ktoré si film odniesol, nehovoriac o množstvách pozitívnych reakcií divákov i kritikov. Tentoraz sa ale jeden z tvorcov filmu Bohemian Rhapsody vracia s novým projektom, ktorý sa uzrie svetlo sveta už v roku 2022. A opäť pôjde o príbeh slávnej hudobnej legendy.

O životopisnom filme speváčky Whitney Houston sa hovorí už niekoľko mesiacov, ak nie aj rokov. Dlho to však vyzeralo tak, že sa v kinách príbeh o talentovanej, no drogovo závislej hviezde, napokon neobjaví. Najnovšie správy webu Deadline však opäť hovoria niečo iné a vyzerá, že je to definitívne.

Film o Whitney Houston

Najnovšie informácie, ktoré web zverejnil, hovoria o tom, že snímky o Whitney Houston by sme sa mali dočkať v novembri 2022. Scenár napíše Anthony McCarten, ktorý stál aj za úspešným filmom o Mercurym a skupine Queen. Očakávať teda môžeme skutočne vydarený projekt, ktorému už teraz mnohí predpovedajú zisky prestížnych ocenení. Samozrejme, predbiehať sa zatiaľ nedovážia úplne všetci, aj keď príbeh samotnej Whitney patrí medzi (aj keď v smutnom zmysle slova) pomerne zaujímavé.

Slávna černošská speváčka totiž patrila k veľkým hviezdam, zažila niekoľko vzostupov na vrchol, ale aj strmých pádov na dno. Osudnými sa jej napokon stali závislosti od alkoholu a tvrdých drog.

Projekt zatiaľ nesie názov I Wanna Dance With Somebody, teda je inšpirovaný názvom rovnomennej piesne zo speváčkinho repertoáru. Projekt je na stole už nejaký ten piatok, dlho sa však viedli dohady o tom, ktorá produkčná spoločnosť ho zastreší. Najvýhodnejšiu ponuku napokon dalo štúdio TriStar Pictures spoločnosti Sony.

Hviezdny vzostup aj trpký pád na dno

S prácami na filme pomôže aj producent Clive Davis a spoločnosti The Whitney Houston Estate a Primary Wave. Výkonnou producentkou bude švagriná slávnej speváčky Pat Houston, na režisérsku stoličku zasadne Stella Meghie. Tá toho síce na konte veľa zatiaľ nemá, práve snímka o niekdajšej hviezde hudobného neba by ju mohla v Hollywoode viac presadiť.

Ako web Deadline ďalej prezradil, bližšie detaily o tom, kto si hlavné úlohy zahrá, známe nie sú. Rovnako nie je zatiaľ isté, čo všetko zo života Whitney v chystanom projekte uvidíme. Scenárista však sľubuje, že okrem hviezdnej kariéry a príbehov o tom, ako niektoré z jej najväčších hitov vznikli, hlbšie nahliadneme aj na jej strmé pády na dno. Snímka by mala skončiť tragickou smrťou legendy žánru RnB.

Speváčku Whitney Houston našli v bezvedomí 12. februára 2012 vo vani v hotelovej izbe. Aj napriek rýchlemu príchodu záchranných zložiek sa speváčku už oživiť nepodarilo. Whitney sa pod vplyvom kokaínu a problémov zo srdcom vo veku 48 rokov vo vani utopila.

Úspešný scenárista McCarten

Fakt, že scenár k filmu napíše práve Anthony McCarten je pre mnohých ukazovateľom kvalitnej práce. Aj vďaka jeho scenárom sa totiž hlavní hereckí predstavitelia filmov ako Najtemnejšia hodina (Darkest Hour), Teória všetkého (The Theory of Everything) a Bohemian Rhapsody dočkali zisku Oscara v kategórií Najlepší herec v hlavnej úlohe. Či však bude podobný osud čakať aj herečku, ktorá Whitney Houston stvárni v chystanej snímke I Wanna Dance With Somebody, ukáže až výsledné dielo.

Mimochodom, tipy fanúšikov na to, kto by si Whitney mohol v pripravovanom filme zahrať, padajú napríklad na Zendayu (seriál Euphoria, dva diely MCU Spider-Mana) či herečku Janelle Monáe (seriál Homecoming, snímky Moonlight či Hidden Figures), uvádza web Unilad.

Kto si myslíte, že by Whitney Houston dokázal z Hollywoodu stvárniť najlepšie?