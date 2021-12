Tvor žijúci hlboko v podzemí nemá oči, no má zobák a 1 306 nôh. Vedcom sa podarilo objaviť prvú skutočnú tisícnožku

Až donedávna bola držiteľkou rekordu stonožka so 750 nohami. Vedcom sa však podaril objav, z ktorého mnohým nabehnú zimomriavky. V Austrálii natrafili na stonožku, ktorá nemá oči, má zobák a až 1 306 nôh.

Držiteľka nového rekordu má 1 306 nôh

Novoobjavený druh stonožky dostal pomenovanie Eumillipes persephone, pričom Eumillipes znamená v preklade „skutočná tisícnožka“. Persephone zas bola grécka bohyňa podsvetia, vysvetľuje portál Science Alert.

Nezvyčajného tvora sa podarilo nájsť v banskom vrte v hĺbke 60 metrov pod zemou v západnej časti Austrálie, konkrétne v regióne Eastern Goldfields. Vedcom sa zatiaľ podarilo preskúmať štyroch jedincov.

Ich telo môže pozostávať až z 330 článkov, no mnohonôžky dorastajú do dĺžky len 96 milimetrov. Majú kužeľovitú hlavu s tykadlami a zobákom, no nemajú oči, informuje štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports. Mnohonôžky žijú na tejto planéte už viac ako 400 miliónov rokov. Patrili medzi prvé živočíchy, ktoré dýchali pozemský kyslík a niektoré vyhynuté druhy dorastali až do dĺžky 2 metrov.

Odborníci si myslia, že mnohonôžka E. persephone je príbuznou stonožky Illacme plenipes, ktorá má 750 nôh. Tá sa vyskytuje najčastejšie v Kalifornii a napriek počtu nôh, dorastá do dĺžky v priemere 25 až 40 milimetrov. E. persephone aj I. plenipes majú spoločné aj to, že ich telá pripomínajú nitky. Vonkajšia kostra novoobjavenej mnohonôžky má bledú krémovú farbu.

Zatiaľ toho o nej vedia len málo

Načo je však akémukoľvek živočíchovi také množstvo nôh? Odborníci sa nazdávajú, že stovky nožičiek, ako aj telo rozčlenené na články, im majú umožniť ľahšie sa pohybovať pod zemou. Prostredie pod zemou je nepredvídateľné, mnohonôžka nikdy nemôže vedieť, na čo natrafí. Okrem toho, vďaka množstvu nôh sú stonožky silnejšie a tým sa dokážu ľahšie pretlačiť aj cez drobné otvory.

Vedci toho zatiaľ vedia o E. persephone len veľmi málo. Nevedia, kde všade sa môže vyskytovať a čím sa živí. Je však isté, že čo sa týka počtu nôh, je to skutočná držiteľka nového rekordu. Podľa odborníkov je to jasný dôkaz toho, že pod zemou je život pestrejší, ako by sa mnohí nazdávali a rozhodne stojí za preskúmanie.

Aj keď nad zemou sa podmienky menia neustále, podzemie ostáva v niektorých aspektoch pomerne stabilné, aj naďalej je chladné a vlhké. Nové objavy, ako je aj tento, zohrávajú kľúčovú úlohu. Množstvo živočíchov žijúcich v podzemí zohráva dôležitú úlohu napríklad pri filtrovaní podzemných vôd či pri zisťovaní prítomnosti toxínov v životnom prostredí.