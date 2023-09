Túto otázku sa pýtajú najčastejšie policajti, keď zastavia vodičov: Ide o trik, právnik radí neodpovedať

Nedávno sme vás informovali o upozornení právnika, ktoré sa stalo na TikToku virálnym. Pôsobí pod pseudonymom Street Lawyer a vysvetlil, prečo by ste nemali polícii odpovedať na otázku, či viete, prečo ste boli zastavení. Vyzerá to však tak, že toto video nebolo jediné svojho druhu a portál UNILAD upozornil na ďalšie. Tentoraz sa v ňom iný právnik venuje ďalšej otázke, ktorou vás môže polícia „nachytať“, a preto radí neodpovedať na ňu vôbec.

Súdny právnik Attorney Pish sa na sociálnej sieti zameranej na videá teší popularite. Sleduje ho takmer 280-tisíc ľudí a jeho príspevky majú desiatky tisíc zhliadnutí. Nedávno v jednom z nich prezradil, aká je najčastejšia otázka, ktorú sa policajti pýtajú vodičov, keď ich zastavia. Keďže pôsobí v Amerike, pravdepodobne najmä tam by táto situácia mala byť celkom bežná. Takže, ak sa sem vyberiete, môžete sa s ňou pri policajnej kontrole stretnúť.

Za otázkou sa skrýva chytrý trik

Podľa Pisha sú najčastejšími otázky, aké sa policajti pýtajú ľudí, „odkiaľ prichádzajú“ alebo „kam majú namierené“. Vysvetlil, že takýmto trikom chcú vlastne odhaliť, či vodič pil. Ak mu niekto totiž odpovie, že práve odchádza z párty, môže tu byť pravdepodobnosť, že si niečo dal predtým, než nasadol do auta.

Právnik radí na takúto otázku neodpovedať vôbec. Keďže zákony v USA sa líšia od tých našich, je otázne, ako by reagovala slovenská polícia, alebo či by sa vás vôbec takúto otázku opýtala. A pravdepodobne by veľmi rýchlo zistila pravdu, ak by vám dala fúkať.

V komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia a viacerí sa zhodli na tom, že namiesto ticha by policajtovi povedali napríklad, že idú do školy, z obchodu alebo k rodinným príslušníkom.

My na záver dodávame len toľko, že v žiadnom prípade si nesadajte za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Môže to mať hrozivé následky nielen pre vás, ale aj pre okolie, s ktorým prídete do kontaktu. A v takom prípade, ak vás aj zastaví polícia, stačí jednoducho hovoriť čistú pravdu.