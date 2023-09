Ak vás zastavia policajti, na túto otázku nikdy neodpovedajte: Právnik vysvetľuje, prečo vás môže dostať do problémov

Platforma TikTok už dávno nie je len o tanečných trendoch či videách bez pointy. Pôsobí na nej množstvo odborníkov na rôzne oblasti, pričom sa často so sledujúcimi podelia so zaujímavými informáciami. Tak to je aj v prípade právnika, ktorý na platforme pôsobí pod pseudonymom Street Lawyer.

Neodpovedajte na túto otázku

Street Lawyer zdieľal už niekoľko desiatok rád a tipov, pričom jedno z videí momentálne trenduje a pozrelo si ho už viac ako pol milióna používateľov. Témou tohto videa je otázka, na ktorú by ste určite nemali odpovedať v prípade, že vás na cestách zastaví polícia, upozornil portál LADBible. Mnoho strážcov zákona sa po zastavení pýta vodiča, či vie, prečo bol zastavený.

Práve v tomto prípade je najlepšie ostať ticho, odkazuje právnik. Často totiž môže ísť o trik, ktorý budú policajti na šoférov skúšať. Tí sa im potom priznajú k priestupku, ktorý si v skutočnosti príslušníci polície ani nemuseli všimnúť. Stáva sa aj to, že ak vaše vozidlo policajti zastavia kvôli istému priestupku, vy sa im takto nevedomky môžete priznať k úplne inému. Prípadov môže byť viacero, no pointou ostáva fakt, že na túto otázku by ste určite nemali odpovedať. Naopak, na svoj potenciálny priestupok sa opýtať strážnika, ktorý vás zastavil.