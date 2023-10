Túto epizódu Pokémon museli zakázať: Vyvolala bizarnú epidémiu, záhadne ochorelo vyše 12 000 detí

Zdá sa, že svet Pokémonov je nesmrteľný. Ak ste aj nesledovali seriál, iste ste aspoň počuli o hre, v rámci ktorej ľudia po uliciach naháňali virtuálne postavičky. Málokto ale vie, že jedna z epizód seriálu bola zakázaná. Vyvolala totiž zvláštnu epidémiu.

Do 40 minút skončilo v nemocnici 618 detí

Ako informuje web IFLScience, 16. decembra 1997 sa v Japonsku prvýkrát a naposledy vysielala epizóda seriálu Pokémon s názvom Dennō Senshi Porygon. Pikachu a Ash spolu opäť zachraňujú svet, pomáha im digitálny Pokémon Porygon. Chystá sa ich zahubiť antivírusový softvér, Pikachu preto rozpúta útok. A práve táto časť negatívne ovplyvnila divákov.

Video odporúčame pozerať len na vlastnú zodpovednosť, môže ovplyvniť fotosenzitívnych ľudí.

O 18:51 sa na televíznych obrazovkách objavili blikajúce svetlá Pikachuovho útoku. Do 19:30 bolo podľa japonskej agentúry pre požiarnu obranu do nemocníc prevezených 618 detí, ktoré sa sťažovali na rôzne príznaky. Tie zahŕňali záchvaty, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, závraty, rozmazané videnie a následnú depresiu. Tento problém sa neskôr v ten večer ešte znásobil po spravodajských reláciách o incidente. Počet pacientov s danými príznakmi nakoniec presiahol 12 000.

Nasledujúci deň televízna stanica stiahla seriál z vysielania (po utíchnutí rozhorčenia ho opäť zaradila) a odvtedy sa epizóda už nikdy nevysielala. Následne bol zo záhadných príznakov obvinený stroboskopický efekt na obrazovke, keď Pikachu spustil svoj útok. Bola to však skutočná príčina ťažkostí? Takmer určite nie.

Čo bizarnú epidémiu zapríčinilo?

Hoci u malej časti detí, ktoré ochoreli, bola diagnostikovaná fotosenzitívna epilepsia, u väčšiny z nich táto choroba diagnostikovaná nebola. Vyskytli sa u nich ale iné, krátkodobé príznaky, ktoré sa oveľa viac spájajú s masovou hystériou. Tú umocnili médiá a rozhovory medzi žiakmi na školskom dvore.

Mnohé z príznakov u detí nemali žiadny identifikovateľný organický základ. Okrem overených prípadov záchvatov boli hlásené príznaky menej závažné a krátkodobé. Obeťami boli takmer výlučne školáci v ranom veku. Úzkosť z dramatických mediálnych správ o prvej vlne hlásení o ochorení bola evidentná, informovali odborníci v Southern Medical Journal.

Vzhľadom na to, že fotosenzitívna epilepsia postihuje približne 0,025 percenta populácie a napriek tomu bolo v niektorých oblastiach postihnutých takmer 7 percent divákov, je nepravdepodobné, že by to bolo vysvetlenie takmer všetkých prípadov. Vedci predpokladajú, že hystéria sa mohla rozšíriť od ľudí, ktorí boli svedkami epileptických záchvatov, alebo počuli správy z druhej ruky z médií či od spolužiakov. O ďalších epizódach programu sa neobjavili žiadne podobné správy.